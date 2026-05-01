萬里千尋放映座談 開放免費參加

萬里千尋電影宣傳照。（Getty Center提供）

蓋蒂中心（Getty Center）將於5月7日晚6時，在Harold M. Williams Auditorium舉辦紀錄片「Of Color and Ink（中文片名：《萬里千尋》）」放映座談會，邀民眾一同走進一代藝術巨匠張大千的傳奇人生。

紀錄片講述從東方走向西方的藝術家張大千（1899–1983）的非凡人生歷程。作為20世紀中國最重要的畫家之一，張大千曾被譽為「500年來第一人」 以及「東方的畢卡索 」。

導演張偉民歷時12年，影片深入挖掘大量珍貴的歷史活動影像與文獻資料，真實呈現張大千鮮為人知的海外藝術生涯， 極具文獻價值。20世紀40年代，張大千曾在敦煌度過一段重要時期，潛心研究並臨摹莫高窟壁畫，這一主題亦成為2016年蓋蒂研究所展覽的焦點，不僅重新激發世人對敦煌壁畫的關注，也進一步錘鍊並昇華他的藝術技法。

透過創新的影像語言與視覺風格，《萬里千尋》通過對歷史影像的深入挖掘與分析，以及大量實地調研與紀錄拍攝，生動刻畫一位東方藝術家對中國傳統文化理念的堅守與傳播，使當代觀眾得以感受這位具有全球影響力的藝術家的心路歷程。

放映結束後，將舉行映後對談。出席嘉賓包括導演兼製片人張偉民、作家Carl Nagin、四川博物院張大千研究中心主任張玉丹，以及主持人、南加州大學戲劇批評研究教授鄭美玲。

主辦單位表示，本次活動免費開放參加，但須事先索票入場，活動門票同時可作為進入Getty Center園區的預約憑證。館方提醒，現場停車需另行付費，建議民眾提前安排交通。有意參加民眾可至Getty Center官網https://www.getty.edu/calendar/screening-of-color-and-ink/預約免費門票，並查詢活動詳情。