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「慈母手中線」母親節盛典 「媽媽門」獻當代親情

記者張宏／亞凱迪亞報導
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非凡母親鄭愛珠在再婚後組成重組家庭，帶著自身孩子與丈夫的兩名青少年子女共同生活，...
非凡母親鄭愛珠在再婚後組成重組家庭，帶著自身孩子與丈夫的兩名青少年子女共同生活，並再育一子，形成四個孩子的家庭結構。（佳音社提供）

由佳音社主辦，洛杉磯世界日報協辦的第35届「慈母手中線」將於5月9日下午3時在鮑爾溫公園表演藝術中心舉辦。作為南加慶祝母親節的盛大慶典，「慈母手中線」今年以全新形式回歸，推出原創舞台劇「媽媽門」，並結合微電影「三遷」與非常媽媽的表彰，從藝術與真實人生兩個層面，呈現當代母親在家庭中的角色與挑戰。

佳音社社長鄒王見山表示，「慈母手中線」活動已持續舉辦35年，形式隨時代不斷調整。有別以歌舞為主的母親節慶祝方式，今年透過原創舞台劇和短劇形式，以更貼近現實內容引發共鳴。舞台劇「媽媽門」以「門」為意象，象徵母親擁抱是最溫暖連結。

「媽媽門」故事圍繞一位來美與子女團聚的外婆展開，她在語言不通與文化隔閡中，與女兒及孫子一同生活，逐漸面對不同世代在教育觀念與生活方式上的落差。劇情呈現重點不再是單向的母愛歌頌，而是家庭成員之間如何在衝突中學習理解與溝通。現代家庭關係已不同於過去「長輩為主」的模式，而是需要彼此適應與共同成長，才能建立真正和樂的家庭氛圍。

鄒王見山表示， 「慈母手中線」活動自1989年舉辦以來，深受社區歡迎，每年選拔的非凡母親，不以社會地位或職業成就為標準，而是著重真實生活中的付出與影響力。在當代二婚家庭日益普遍背景下，非凡母親鄭愛珠在再婚後組成重組家庭，帶著自身孩子與丈夫的兩名青少年子女共同生活，並再育一子，形成四個孩子的家庭結構。同時還將父母接來同住，形成長期多代同堂的生活模式，家庭關係維持穩定並充滿支持。受表彰母親曹錫華育有八個孩子，全家幸福快樂。美國母親柏莉收養兩名來自中國的身障兒童，長期投入照顧與醫療支持，展現跨文化之間深層的母愛與承擔。

在籌備過程中，最大的困難並非尋找故事，而是許多真正付出的母親，不願意站到台前。多人婉拒，認為只是「做該做的事」，甚至覺得還有更多人比自己更值得被表揚。這項表彰希望讓那些長期默默付出的母親被看見，並讓她們的經驗得以被分享與理解。

今年歡樂大抽獎將為六名幸運觀眾準備百美元禮卡抽獎，並現場為每個觀眾準備精美伴手禮。廠商捐助獎品非常豐富，包括美國太子行、小林眼鏡行、三陽牌抽油煙機、景德堂、晶點水晶、牛肉乾大王、House of Food and Prayer、洛杉磯婦女全福會等。

活動門票分為20、50與100美元三種，搶購熱烈座位有限，主辦單位呼籲民眾及早訂票，購票可洽818-357-6015。活動時間是5月9日下午3時至5時，地點是鮑爾溫公園表演藝術中心（4640 Maine Ave. Baldwin Park CA 91705 )

多年來「慈母手中線」活動能夠持續舉辦，離不開社會各界的熱情參與與贊助，今年活動的贊助單位：林大衛保險、Wealth Enhancement Group、陳筱芬醫學博士、僑心國語學校、匯豐櫥櫃、IC Financial & Marketing, Inc. 、福樂紀念公園、劉桂齡牙醫博士、New Century Insurance, Inc. 、專業社區管理公司、Dr. Dana Yuen、 Lucky Seasons、全球旅遊中心、李先進博士。

非凡母親曹錫華（前排左一）育有八個孩子。（佳音社提供）
非凡母親曹錫華（前排左一）育有八個孩子。（佳音社提供）

美國母親柏莉（二排中），她收養兩名來自中國的身障兒童，長期投入照顧與醫療支持。（...
美國母親柏莉（二排中），她收養兩名來自中國的身障兒童，長期投入照顧與醫療支持。（佳音社提供）

由佳音社主辦，世界日報協辦的第35届「慈母手中線」將於5月9日（周六）下午3時至...
由佳音社主辦，世界日報協辦的第35届「慈母手中線」將於5月9日（周六）下午3時至5時在鮑爾溫公園表演藝術中心舉辦。（佳音社提供）

世界日報 南加 洛杉磯

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