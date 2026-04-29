巴沙迪那傷口診所涉詐醫保 逾200萬遭凍結

巴沙迪那的一家傷口照護診所「Expert Wound Care PC」，涉嫌詐騙聯邦醫療保險（Medicare），被指以未實際執行的皮膚移植及相關治療項目進行不當申報，涉及金額逾3400萬美元。（示意圖取自Unsplash）

KTLA 5電視台報導，聯邦司法部（DOJ）28日表示，加州 巴沙迪那的一家傷口照護診所「Expert Wound Care PC」，涉嫌詐騙聯邦醫療保險 （Medicare），被指以未實際執行的皮膚移植及相關治療項目進行不當申報，涉及金額逾3400萬美元。

法院已於27日批准當局申請，凍結該診所相關銀行帳戶中203萬9792美元資金。此舉被視為調查持續擴大的重要一步。目前診所負責人尚未被起訴。

根據法院文件，該診所2025年9月至2026年4月期間，向Medicare申報超過4660萬美元的醫療費，稱為78名患者提供皮膚替代產品與傷口治療服務。其中約3403萬美元已獲核准支付，涵蓋皮膚替代物、皮膚移植以及相關皮膚處置程序。

然而，檢方指出，該診所的申報模式顯著異常。數據顯示，其每件皮膚替代移植申請的平均核准金額約為3萬7449美元，遠高於全國平均的1萬6837美元，超出逾兩倍。此外，其申報金額在短時間內急劇攀升，從2025年7月的4975美元暴增至同年12月約3300萬美元。此外，單一患者平均申報金額高達約29.9萬美元，其中一人累計申報超過623萬美元。

洛杉磯 時報報導指出，調查人員訪談五患者後發現，部分申報內容與實際情況不符。2025年10月至2026年2月間，該診所曾針對一名患者申報約261萬美元，並實際領取約203萬美元補助，聲稱提供52次皮膚移植相關服務。

其中一名患者（化名J.L.）的醫療費用超過200萬美元，他表示，僅有一名自稱「Tony」的助理醫師每周上門協助治療腿部傷口，但並不清楚診所名稱。

該患者家屬表示，護理人員僅偶爾到訪，且並未持續治療傷口。調查更發現，儘管2025年12月曾申報27筆服務，但該患者當月實際未接受任何居家醫療服務。

相關整體數據也顯示異常趨勢。該診所接受皮膚替代移植治療的患者比例達38.5%，為全國平均6%的六倍以上；相關Medicare申報件數占比高達63%，約為全國平均的九倍；而此類項目占總Medicare核准金額的比例更高達99.9%，明顯偏離正常水準。

數據顯示，相關支出從2019年的2億5600萬美元暴增至2024年的超過100億美元。

目前，國土安全調查局（HSI）與美國衛生與公共服務部監察長辦公室（HHS-OIG）已聯手展開調查。