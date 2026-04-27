撿車禍死鹿剝皮… 中餐廳致歉：非食材

位於Pineville的中餐廳China Queen近日被網友爆料，指有員工處理一隻來路不明的動物屍體。（圖片取自谷歌地圖）

美國路易斯安那州一間中餐館 近日因「疑似處理車禍動物」引發輿論關注。位於Pineville的China Queen，日前被網友在社群媒體爆料，指有員工處理一隻來路不明的動物屍體，甚至懷疑可能流入餐點，引發消費者疑慮。當地警方與多個主管機關已介入調查，餐館則張貼道歉聲明，強調相關物品「從未打算提供給顧客」。

根據警方說法，事件源於4月22日在臉書上流傳的一則貼文。該貼文（目前已被刪除）聲稱，有人目擊該餐館員工正在剝皮處理一隻動物，並附上照片佐證，引發大量轉傳與討論。警方接獲通報後，隨即派員前往位於Cottingham Expressway 2900號路段的餐館進行調查。

警方表示，現場發現的動物為一隻鹿，疑似為從路邊撿拾的死於車禍動物。進一步檢查餐館冷凍庫時，警方發現這隻鹿的屍體與其他疑似供顧客食用的食材一同存放，情況引發衛生與合法性疑慮。

Pineville警局指出，案件已通報路州衛生局和野生動物與漁業局，兩機構已到場展開進一步調查。警方強調，有關野生動物法規與食品安全問題，將由相關主管單位負責釐清。

路州野生動物與漁業局許可協調員Bradley Breland表示，在未經核准情況下收集或持有死亡動物屬違法行為。根據規定，非法持有鹿類屍體屬第四級違規，最高可處400至950美元罰款，或最長120天監禁，亦可能兩者併罰。他還指出，車禍動物存在高度食安風險，「關鍵在於動物死亡多久，若長時間暴露於高溫與潮濕環境，極易滋生細菌，增加食用風險。」

面對爭議，China Queen在店門張貼一張手寫的聲明表示，對事件致歉，並解釋該物品「並非用於提供顧客」。但坦承在儲存上出現不當情形。目前已全面清潔與消毒，並配合衛生單位調查，同時改善內部作業流程，避免類似事件再次發生。

值得注意的是，該餐館過去也曾有違反衛生規範的紀錄。根據路州衛生部資料，該店在4月1日檢查中被列為「重複違規者」，並記錄多項嚴重違規，包括未標示食品保存時間、員工於備餐區飲食、器具材質不符規範，以及化學品與食材混放等問題。此外，該餐廳還存在食品未妥善覆蓋、容器未標示、一次性用品重複使用，以及環境清潔不足等多項非重大違規。

不過，4月8日的複查顯示，多數問題已改善，僅剩牆面清潔與維護狀況不佳一項仍被列為違規。根據該餐廳網頁，菜單內包括多樣飲食的自助餐。