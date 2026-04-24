微型交通工具普及 新法對安全規範趨嚴

自2026年1月1日起，加州關於電動單車（E-Bike）相關新法正式上路，對騎乘安全配備與違規行為提出更嚴格要求。(示意圖，取自unsplash）

隨著微型交通工具（micromobility+）日益普及，加州 同步加強管理力道。自今年1月起，加州關於電動單車相關新法上路，對騎乘安全配備與違規行為，提出更嚴格要求。

根據Go Safely California平台及美國AAA汽車協會綜合資訊，隨著電動單車普及與速度提升，加州已實施兩項新法：AB 544與AB 875。

其中，AB 544著重安全設備要求，規定電動單車無論任何時間騎行，後方都必須配備紅色反光片，或具備反光功能的紅色燈，可為恆亮或閃爍，不再僅限夜間。此外，未成年騎乘者若因未戴安全帽違規，可透過CHP提供的線上安全課程完成教育要求，作為改正措施。

AB 875強化違規執法與車輛管理。依規定，執法人員在特定情況下，可將車輛扣押至少48小時，包括：車輛不符合電動單車定義，卻在道路行駛；車輛時速超過20英里，但駕駛人未持合法駕照。或由未滿16歲青少年騎乘Class 3（高速型）電動單車。若涉未成年人違規，車輛領回時可能須完成安全課程，並符合相關法規要求。

同時，需要提醒的是，電動單車通常較傳統腳踏車更為笨重，時速甚至接近一般自行車的兩倍。速度提升固然帶來效率，但反應時間縮短，一旦遇到突發狀況，風險隨之增加。

至於電動滑板車，由於輪徑較小，對路面狀況更為敏感，容易受到裂縫、坑洞或障礙物影響，在不平整路面騎乘時風險相對較高。因此，騎乘者需提高對路況的觀察能力與預判意識。

美國AAA汽車協會指出，安全騎行中最不可忽視的一環，是佩戴安全頭盔。研究顯示，因電動自行車事故導致頭部創傷並需送醫的案例，在短短數年間大幅攀升；電動滑板車相關傷害亦呈現持續上升趨勢。

若了解加州兩項新法AB 544與AB 875詳情及更多內容，可至Go Safely California網站查詢，該網站是由加州州府推動的一項交通安全宣導計畫，為提升所有用路人安全意識，尤其針對近年快速增加的電動單車、電動滑板車等微型交通工具使用者。