華人美甲店爆勞資糾紛 律師：員工離職做這3件事觸法

南加一家華資美甲店業者，近日對兩名前資深員工提出指控，認為其在離職前後涉及不正當競爭行為，包括疑似挪用客戶資訊、籌備競爭門店，以及引導客戶流失等。示意圖。（取自Unsplash）

南加州 聖蓋博谷華人 社區近日傳出一起圍繞美甲行業的商業糾紛，牽動「員工離職」與「客戶資源」之間的敏感界線。一家在當地經營多年的華資美甲店業者，對兩名前資深員工提告，認為其在離職前後涉及不正當競爭行為，包括挪用客戶資訊、籌備競爭門店，以及引導客戶流失等。

根據天恩律師事務所律師王甄妮提供的案例。兩名涉事員工均在該美甲店服務多年，其中一人擔任前台接待，長期負責客戶預約與資料登記。另一人則為美甲技師，與不少顧客建立了穩定的服務關係。在工作期間，兩人均可接觸包括客戶聯繫方式、消費習慣、預約紀錄及價格體系等在內的內部營運資訊。

業者Allen向律師透露，在兩人尚未正式離職之際，就已著手籌備並註冊一家新的美甲店，且新店與原店車程僅約10分鐘，服務內容高度重疊。更有店內員工反映，兩人在離職前後出現異常舉動，包括頻繁索取客戶聯繫方式、向客戶贈送小禮品，以及在服務結束後私下聯絡客戶等，懷疑為日後導流做準備。

Allen進一步指控，兩人離職後主動聯繫原有客戶，並將部分客源引導至新店消費，同時在新店採用相似的定價策略與服務模式，導致原店客戶流失、營收下滑。此外，其中一人還被指在離職後對店內員工散布負面言論，質疑店主經營能力與財務狀況，對團隊穩定與商譽造成影響。

為遏止相關行為，Allen委託王甄妮發出正式「停止侵權函」，要求對方立即停止使用任何客戶資料、終止招攬行為，並歸還或刪除相關數據，同時就已接觸的客戶作出書面說明，並保留進一步提起法律訴訟的權利。

對此，王甄妮表示，該案反映服務型行業常見的結構性矛盾：員工流動與客戶資源高度重疊。本案屬於典型的離職後不正當競爭與商業資訊使用爭議。她指出，加州法律允許員工離職後從事同業競爭，但前提是不得使用雇主的非公開商業資訊，亦不得在任職期間提前展開競業行為。若證據顯示員工在離職前已籌備競爭業務並導流客戶，可能涉及違反忠誠義務（Duty of Loyalty）及不正當競爭法。

在「商業秘密」的認定上，她進一步說明，關鍵在於該客戶資料是否具備非公開性、經濟價值，且企業已採取合理保護措施。若符合條件，即可能構成商業秘密侵權（Trade Secret Misappropriation）。比較之下，單純的客戶關係未必受到法律保護，必須證明其為系統化、非公開的數據資產。

王甄妮認為，此案也凸顯部分華人新移民企業在制度上的普遍缺口，包括未簽署保密協議（NDA）、缺乏員工手冊規範，以及數據保護機制不足。她強調，在加州市場，「可以競爭，但不能帶走客戶數據、不能在職期間挖角、更不能利用內部資訊搶奪客源」。

值得關注的是，在律師函發出後，其中一名涉事技師已意識到行為可能涉及法律風險，主動與原店主溝通。經多輪協商，該技師最終決定回到原店繼續任職，並配合修正先前的不當行為，包括協助將部分已聯繫或服務的客戶引導回原店，以減輕對業務的衝擊。