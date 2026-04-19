奈米魔鬼氈 癌症偵測新突破 UCLA教授分享精準醫療技術

與會者於會場內專注聆聽講座內容，部分民眾邊用餐邊參與交流，展現活動兼具專業與交流功能。（記者張庭瑜╱攝影）

南加台灣生技協會（SoCalTBA）與洛杉磯 台美商會青商部（TJCCLA）日前聯合舉辦生技產業專題講座，邀請洛杉磯加大（UCLA）教授曾憲榮及Lena Labs軟體開發部門主管江小如，分享奈米精準醫療在癌症 等方面的突破性進展，吸引近百人出席。

曾憲榮以20餘年研究歷程為主軸，分享奈米技術在癌症精準診斷的突破性進展。他介紹其團隊研發的「奈米魔鬼氈」液態活檢技術：癌細胞表面布滿直徑約100至200奈米的絨毛結構，其團隊設計出同樣具有奈米毛結構的晶片，使兩者相互纏繞。此技術透過抽血即可偵測循環腫瘤細胞，目前已在中美兩地部署約十套設備，並累積逾400前列腺癌患者的追蹤數據。

為提升偵測靈敏度，其團隊進一步研究癌細胞釋放的胞外囊泡（extracellular vesicle）。曾憲榮說明，每顆癌細胞每天可釋放1000至1萬顆微小囊泡，可即時反映體內最新狀況。其團隊以此技術進行肝癌早期診斷臨床試驗，已獲美國食品藥物管理局（FDA ）授予「突破性醫療器材」認定。此外，同一技術亦可偵測孕婦血液中的胎盤細胞，用以早期篩檢高風險妊娠併發症。

江小如以醫療影像與人工智慧為核心，系統介紹AI在生技產業的應用。她指出，傳統腫瘤診斷仰賴病理師於顯微鏡下人工判讀組織切片，AI技術成熟後，電腦可自動辨識並計算腫瘤細胞，準確度甚至超越資深病理師。

江小如還表示，傳統藥物研發耗時約10至15年，成本可高達30億美元，且僅約15%的開發藥物最終上市，效率較低。她以AI新創公司Isomorphic Labs為例，說明深度學習可將藥物篩選流程自動化，大幅縮短研發周期。

青商部會長楊如耀表示，此次活動源於他與江小如的一次閒談。他坦言，商會活動過去以聯誼為主，較少涉專業知識分享，因此萌生跨界合作構想，希望將商業、法律等不同領域人士與生技人才串聯，透過對話發掘合作機會，碰撞出不同視角與啟發。

本次講座於洛僑中心舉行，洛僑中心主任鍾佩珍亦宣布，僑委會將於7月舉辦「台灣生技科技產業參訪團」，配合於台灣舉行的亞洲生技大展，歡迎有意了解台灣生技政策的僑胞報名參加。

曾憲榮透過投影片說明奈米科技與現代醫學交會的發展機會。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯台美商會青商部會長楊如耀說明，此次活動希望透過跨界合作，促進生技與商業人才交流。（記者張庭瑜╱攝影）

活動吸引南加地區近百產學界人士參與，現場座無虛席。（記者張庭瑜╱攝影）

主辦單位邀集講者與來賓於講座後進行交流座談，現場氣氛熱絡，展現產學界互動與連結。（記者張庭瑜╱攝影）

主辦單位頒發感謝狀予講者，由會長楊如耀（右）上台致贈，感謝其專業分享與支持生技產業交流。（記者張庭瑜╱攝影）