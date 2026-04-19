團結亞裔 APAPA尹集成夫婦獲頒CNDF榮譽獎盃

亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（中）及其夫人黃春芳，榮獲沙加緬度中國國慶日基金會頒授特製榮譽獎盃。（APAPA媒體部提供）

2026年4月7日中午，亞太公共事務聯盟（APAPA）總部暖意融融、嘉賓匯集。沙加緬度中國國慶日基金會（CNDF）會長塗楚橋、前任會長吳忠(John wu)，專程代表基金會到訪，向亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin）及其夫人黃春芳（Regine Yin）頒授特製榮譽獎盃，表彰伉儷數十年來為亞太裔社區公共事務、權益保障與文化傳承所作出的卓越貢獻與無私奉獻。

APAPA全國運營主席kris Concepcion、全國董事（Weiwei Zhang）張微微、世界日報 舊金山社總經理李銘濱等社區與媒體領袖出席茶敘，共話亞裔 團結與社區發展。頒獎儀式上，塗楚橋代表基金會表示，尹集成先生與黃春芳女士是全美亞太裔社區的標竿與楷模，數十年如一日投身公益、深耕服務，以實業之力反哺社群，以組織之力凝聚聲音，為亞裔爭取平等權益、推動參政議政、培育青年領袖立下不朽功勳。沙加緬度中國國慶日基金會成立數十載，始終以傳承中華文化、服務華人社區為宗旨，此次頒獎，既是向尹氏夫婦致敬，更是向所有為亞裔事業奉獻的前輩致敬，激勵後輩傳承精神、接續奮鬥。

尹集成謙遜致謝。他回顧創立APAPA的初心，坦言早年赴美創業，深知亞裔在美立足、發聲之不易，遂於2001年聯合志同道合的社區領袖，在沙加緬度創立APAPA，秉持「啟發、參與、賦能（Inspire. Engage. Empower.）」的核心理念，打造無黨派、非營利的草根服務平臺，只為讓亞太裔不再沉默、不再邊緣，能真正融入主流、參與公共事務、捍衛自身權益。

作為享譽全美「華裔麥當勞大王」，尹集成白手起家，在加州12座城市經營30餘家麥當勞餐廳，事業有成後始終心繫社區。他不僅創立APAPA，更發起成立麥當勞亞裔學生獎學金協會，每年資助百餘名優秀學子；牽頭組建加州蘇拉諾華人聯誼會，開辦中文學校、傳承節慶文化；設立尹氏基金會，捐建文教場館、支持家鄉發展。夫人黃春芳始終相伴左右，全力支持社區事業，成為尹集成最堅實的後盾，夫婦二人攜手，以行動詮釋「取之於社會、用之於社會」的責任擔當。

在尹氏夫婦引領下，APAPA從沙加緬度起步，歷經25年發展，已成長為全美最具影響力的亞太裔公共事務組織之一，在全美擁有數十個分會、數萬志願者與活躍領袖。多年來，APAPA成功推動多項保障亞裔權益的法案落地，助力數十位亞裔候選人當選各級公職，成為連接亞裔社區與政府的重要橋梁，被加州州長紐森讚為「凝聚亞裔力量的核心召集者」。

茶敘交流中，世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，世界日報長期關注APAPA與尹氏夫婦的貢獻，未來將繼續發揮橋梁作用，記錄亞裔奮鬥故事，助力亞裔聲音被更多人聽見。APAPA全國運營主席kris Concepcion感謝中國國慶日基金會的認可，強調APAPA將堅守初心，持續為亞太裔爭取更公平、更包容的發展環境。全國董事張微微亦表示，將積極推動跨組織合作，豐富社區文體與公益活動，共築和諧共融的亞裔家園。

CNDF前任會長吳忠表示，此次頒獎與交流，不僅是對尹集成夫婦畢生奉獻的致敬，更彰顯了亞裔社區團結一心，守望相助的精神。