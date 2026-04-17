在美出生未必是公民？ 學者：衝擊亞裔家庭

Xiao Wang指出，出生公民權爭議對亞裔移民家庭的衝擊尤為直接(左圖)，移民研究員Phillip Connor則表示，出生公民權長期為美國培養大量勞動力與專業人才(右圖)。(ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media）近日舉行線上簡報會，聚焦「取消出生公民權」可能帶來的連鎖影響。針對川普 總統上任首日簽署行政命令，試圖限制無證移民 及持臨時簽證者子女取得美國國籍，與會學者警告，此舉不僅涉及憲法爭議，更可能衝擊美國社會結構、經濟發展，並對亞裔 移民家庭產生深遠影響。

洛杉磯加大法學院教授Hiroshi Motomura指出，出生公民權源自美國憲法第十四修正案，其核心不僅是法律條文，更體現「美國是移民國家」的歷史理念。他強調，這項制度讓新移民子女不必依賴血統或出身，即可在法律上獲得歸屬感，成為社會一員。他警告，一旦改變該制度，將可能使數百萬在美出生者失去公民身分，甚至形成「無國籍或次等公民階層」。這不僅是法律問題，更是「美國究竟是什麼樣的國家」的根本辯論。

來自普林斯頓大學的移民研究員Phillip Connor則從經濟角度分析指出，出生公民權長期為美國培養大量勞動力與專業人才。根據其研究，自1960年至未來數十年間，相關群體將為美國經濟貢獻至少7.7兆美元收入。他指出，約三分之二受益者從事需大專以上教育的職業，包括醫療、教育與管理領域。一旦政策取消，未來恐損失至少1兆美元經濟產值，並減少約40萬名高技能勞動力，進一步加劇勞動力短缺問題。

對亞裔群體而言，影響尤為明顯。來自移民服務平台Boundless的共同創辦人Xiao Wang則指出，出生公民權爭議對亞裔移民家庭的衝擊尤為直接，特別是來自中國與印度等國的專業人才。許多持H-1B簽證的高技術移民，往往需等待10年至20年才能取得綠卡，在此期間子女身分本就處於不穩定狀態。

他表示，若取消出生公民權，即使是在美合法工作的專業人士，也將面臨「孩子未來無法確定是否能留下」的風險，這將從根本上改變移民家庭的長期規畫。「這不只是法律問題，而是影響全球人才是否選擇來美發展的人生決策。」

Xiao Wang補充道，這種不確定性已在部分族群中出現。例如印度裔家庭中，父母持有H-1B簽證，他們非美國公民的子女將在年滿21歲時，「失去父母依附（dependent）身分」，將被迫轉為國際學生簽證，甚至離開美國，形成所謂「年齡超限」問題。若出生公民權被取消，類似情況恐大幅擴大，影響更多在美成長、卻無法取得身分的年輕人。

他強調，這將使美國在全球人才競爭中處於劣勢。「當其他國家提供明確、穩定的移民與子女身分保障時，美國若傳遞出不確定訊號，優秀人才自然會轉往其他國家。」