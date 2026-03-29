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神祕污水外溢 卡塔利娜島海灘關閉

編譯組／綜合報導
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洛杉磯縣公共衛生局以紅線標註阿瓦隆海灘關閉區域。（截圖自publichealth.lacounty.gov）
洛杉磯縣公共衛生局以紅線標註阿瓦隆海灘關閉區域。（截圖自publichealth.lacounty.gov）

紐約郵報報導，一場突如其來的神祕污水外溢事故，迫使當局緊急關閉加州熱門旅遊勝地–聖塔卡塔利娜島（Santa Catalina Island）的部分海岸線，並嚴正警告遊客暫時遠離相關海域。

約300加侖的污水25日在阿瓦隆海灘（Avalon Beach）附近外洩。受污染的廢水不僅流入大海，更滲透進阿瓦隆沿岸的沙灘。

這起事故導致相關單位立即下令封閉海域，範圍涵蓋外溢地點左右各50碼的海岸。這片平日如明信片般優美的聖塔卡塔利娜島海岸線，瞬間變成警戒區。當局警告民眾，不僅嚴禁下水，甚至連「濕潤的沙灘」也應避免接觸。

衛生官員指出，任何無視禁令接觸水源者，都有致病風險，特別是以下高風險族群：兒童、高齡長者、免疫系統較弱者。

目前，清理小組正全力監控污染情況，洛杉磯縣公共衛生局（LA County Public Health）也正持續進行水質採樣。根據規定，該海灘將維持關閉狀態，直到連續兩次檢測結果均顯示細菌含量降至加州法定安全標準以下為止。

截至目前，這起外溢事故的源頭仍是一團迷霧，官員尚未透露具體原因。這場突如其來的污染危機，讓原本期待享受海島清澈海水的遊客大失所望。

當局呼籲，計畫前往卡塔利娜島的民眾在出發前，務必查詢最新的海灘狀況更新，以免因檢測結果變動而影響行程。

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