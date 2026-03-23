聖蓋博燈會／Panda Mobile 推「中美共享流量」

Panda Mobile的展位，以豐富的免費送和海量的實用資訊，吸引一波又一波人潮。（記者楊青/攝影）

Panda Mobile在「2026聖蓋博 市燈會」的展位，以豐富的免費送和海量的實用資訊，吸引一波又一波人潮。

Panda Mobile市場部經理Kevin楊表示，他們的七人團隊為本次燈會特別從西雅圖 、華府、紐約等地匯集洛杉磯，「南加州的民眾非常熱情」。他表示，一整天，他們的展位幾無冷場，十多個小時熱火朝天。

Panda Mobile為本次為期兩天的燈會準備1000份禮物，每位到展位參觀的民眾，都會得到一張刮刮樂，禮品包括手機支架、熊貓鑰匙鏈、熊貓小公仔、數據線、熊貓茶具等。

而比免費禮物更吸引人的，是Panda Mobile的產品。Kevin楊表示，作為T-Mobile唯一專注於亞裔美國社區的官方合作夥伴，總部位於西雅圖的美國通訊運營商Panda Mobile致力為華人留學生 、年輕華人職場人士、訪問學者、商務人士以及跨境家庭提供更加便捷的移動跨境解決方案。

在網路服務方面，Panda Mobile依托T-Mobile的5G網絡，確保用戶擁有穩定的通話與高速網路體驗。同時推出全美獨家Panda OnePool™跨境數據共享功能，為經常往來中美的旅行人士實現 「一個套餐，兩國共享流量」，即用戶在美國開通的手機套餐流量，可在美國和中國兩地無縫切換使用。回到中國時，手機會自動連接當地網絡，無需更換SIM卡，也無需購買額外漫遊流量；可正常使用美國常用應用，並透過Wi-Fi Calling繼續使用美國號碼進行國際/本地通話和短信。

同時，Panda Mobile還為來美留學生推出「學生套餐」，使留學生用戶能夠享有更優惠的套餐和客製化更高的留學通訊服務。也提供線上客服、社群平台等多種方式，為留學生用戶提供持續的、更便利的雙語客服支援。