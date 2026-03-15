洛市測速相機將設125處 下半年陸續啟動

洛杉磯市交通局（LADOT）公布的Speed Safety System測速相機擬設位置地圖。（取自LADOT）

洛杉磯市自動測速相機計畫正逐步推進，依據加州AB 645法案推動的「Speed Safety System」試點計畫，目前已完成為期30天的公眾意見徵詢程序，市府正整合社區與交通安全團體建議，推動後續政策與技術準備。依規畫，洛杉磯市最多將設置125套測速相機，預計2026年下半年陸續啟動，並在初期警告期後正式開罰，這也是全州規模最大的自動測速執法試點計畫。

依州法規定，洛杉磯市因人口規模與密度大，獲准部署最多125套測速相機，遠高於其他試點城市。洛杉磯市交通局（LADOT）指出，相機選址將依據AB 645所要求的安全與公平原則，優先設置於超速與交通事故高發路段、學校及社區活動頻繁地區，以及被列為「高傷害路網」（High Injury Network）的道路。市府在規畫過程中亦徵詢種族公平團體、民權組織與社區代表意見，並透過互動式地圖公開候選設置地點供民眾查詢。市府表示，相關地點仍在審核與調整中，最終部署方案預計在未來數月內確定。

根據LADOT公布的擬議名單，125處相機分布在West LA與Westwood一帶12處、Hollywood與韓國城15處、South LA與Crenshaw 20處、East LA及Boyle Heights 18處，以及San Fernando Valley 25處。相關地點多依據Vision Zero交通安全數據評估。

在執法方面，測速系統將自動偵測超速11哩以上車輛，並拍攝車牌影像，經人工審核確認後寄發民事罰單。罰款依超速程度分四級：超速11至15哩罰款50美元；超速16至25哩罰款100美元；超速26至99哩罰款200美元；超速達100哩以上則罰款500美元。此類違規屬民事罰款，不會計入加州車輛管理局（DMV）駕照點數，也不構成刑事紀錄。車主收到罰單後可在30天內提出申訴，低收入駕駛亦可申請罰款減免。

按照目前規畫，測速相機系統啟用後，將先實施約60天警告期，在此期間超速僅寄發警告通知不開罰。整體試點計畫為期五年，預計持續至2032年1月1日。依AB 645規定，計畫期間須定期提交影響評估報告，並接受種族公平審查與隱私監督。官方強調，相機影像僅用於交通執法，非違規影像將在規定期限內刪除，且系統不得使用人臉辨識技術。

目前加州共有六個城市獲准參與AB 645自動測速試點，包括舊金山、屋崙（Oakland）、聖荷西 ，以及南加州的格蘭岱、長堤市與洛杉磯市。其中部分城市已開始部署或測試測速設備，洛杉磯市雖起步晚，但部署規模在加州六城市中最大。