台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

謊報？傳持槍威脅 聖塔安妮塔商場突遭封鎖

亞凱迪亞訊
聖塔安妮塔購物中心11日下午一度緊急封鎖。警方接獲報案稱有人持槍威脅顧客。圖為示意圖。（記者劉子為/攝影）
南加華人愛逛的聖塔安妮塔購物中心（The Shops at Santa Anita）11日一度緊急封鎖。警方接獲報案稱有人持槍威脅顧客，引發大批警力到場。不過初步調查顯示，該事件很可能是一場和網紅相關的謊報惡作劇。

亞凱迪亞市警局（Arcadia PD）表示，事件發生於3月11日下午5時前不久，地點在亞凱迪亞市Baldwin大道400號。一報案者稱自己持槍，並正對一顧客發出威脅。

警方指出，警員抵達現場後，對整個商場實施臨時封鎖，同時展開系統性搜查。

KTLA電視台取得的現場畫面顯示，約六名身穿戰術裝備的警員持槍接近商場內一家Journeys鞋店，並命令店內及附近的人員趴在地上、伸出雙手。

商場外則可見大量警車封鎖停車場入口，一輛SWAT特警車停在JCPenney百貨門口。警方隨後逐一將店內人員帶出進行搜查，並將他們帶離店門口區域。

警方表示，調查期間未找到任何嫌犯，也未傳出有人員受傷。「初步調查顯示，所謂的持槍威脅極可能是一場惡作劇。」

目擊者指出，事發時店內疑似有兩名網紅Zavalahimself與Amanda Solis，正在與一名年輕粉絲進行直播互動。兩人在短視頻平台TikTok擁有數百萬追隨者，經常以直播方式分享活動。

由於兩人當時正在直播，有人推測可能是觀看直播的觀眾虛假報警。警方尚未確認報案者身分，也未證實該事件是否確實針對直播者而來。

目前警方尚未逮捕任何人。警方呼籲，任何掌握相關線索的民眾可聯絡亞凱迪亞警局，電話626-574-5151。

世報陪您半世紀

