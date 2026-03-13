我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

聖蓋博市燈會 元極舞演繹「戰馬」氣勢磅礡

記者邵敏／洛杉磯報導
南加元極舞長年深耕社區，積極參與各類文化與公益活動。（Annie提供）
洛杉磯世界日報主辦的「2026聖蓋博市燈會」，將於3月21、22日隆重登場。南加州元極舞分會屆時將帶來兩首舞曲「戰馬」、「Always Remember Us This Way」，並送上新年祝福。

傳承經典，舞動祥和，元極舞將在活動第一天21日呈現精彩演出。為呼應燈會熱鬧氣氛，舞團特別選擇氣勢磅礡的舞曲「戰馬」，象徵華人僑胞勇往直前、馬到功成的精神。另外一首動感曲目「Always Remember Us This Way」，則以充滿熱情的現代旋律，展現元極舞與時俱進、活力多元的舞蹈風貌。

元極舞源自台灣，現已在全球各地社區推廣普及，很多城市的公園與社區中心，都能見到學員練習的身影。南加州元極舞分會長年深耕社區，積極參與各類文化與公益活動。此次燈會在璀璨燈影交織之中，舞團將以身心合一的優雅舞姿，展現健康舞蹈的魅力，傳遞節慶的喜悅與健康精神。

元極舞每年在蒙市蘭利老人中心，舉辦農曆新年慶祝活動，吸引近200學員互動交流。此外，舞團與台北總會保持密切聯繫，每年邀請專業老師來美指導。去年9月，元極舞於洛僑中心舉辦大型研習會，成功推廣最新的「元極伸展操」與「草山三部曲」，讓來自南北加州、休士頓的學員均受益良多。

南加州元極舞分會誠邀民眾，在觀賞燈會之餘，也能加入健康行列。該舞團在天普市政府八角亭 ，每周一至周五上午8時20分至10時舉辦均例行練習，歡迎社區朋友前來體驗元極舞的獨特魅力。會長Steve Chu、活動組組長Annie攜手舞團所有成員，藉此燈會佳節祝願大家龍馬精神、身心康泰、闔家團圓、幸福美滿。

