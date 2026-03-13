我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

劉美賢風光返屋崙 數千人迎奧運冠軍 市長頒「屋崙市榮譽之鑰」

記者王子涵／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵／攝影）
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵／攝影）

冬奧會結束兩周後，花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）終於回到了她成長的城市。12日中午，屋崙市中心Frank Ogawa廣場被歡呼聲與音樂聲填滿，數千名灣區民眾聚集在市府前，共同迎接這位年輕的奧運冠軍回家。

數千名灣區民眾到場，共同歡迎這位年輕的奧運冠軍回家。（記者王子涵／攝影）
數千名灣區民眾到場，共同歡迎這位年輕的奧運冠軍回家。（記者王子涵／攝影）

這場慶祝活動依照劉美賢本人的意願舉辦，以社區慶典形式取代原本計畫的街頭遊行，展現屋崙多元文化與在地藝術活力。舞台上不僅有扎根華埠的少林舞獅團帶來熱鬧表演，還邀請多位非裔運動員與藝術家登台助陣，包括兩屆葛萊美獎得主Kehlani、奧運拳擊冠軍Andre Ward，以及DJ Sharp等。

舞台上不僅有扎根華埠的少林舞獅團帶來熱鬧表演，還邀請多位非裔運動員與藝術家登台助...
舞台上不僅有扎根華埠的少林舞獅團帶來熱鬧表演，還邀請多位非裔運動員與藝術家登台助陣，包括兩屆葛萊美獎得主Kehlani、奧運拳擊冠軍Andre Ward，以及DJ Sharp等。（記者王子涵／攝影）

台下的人群中，不少是與劉美賢同齡的年輕世代，其中包括她的母校屋崙藝術學校的學生。學生們揮舞著印有劉美賢照片的標語與海報，高聲歡呼：「我們是為劉美賢而來」、「她是屋崙的傳奇」、「我們愛她」。

聯邦第12區眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）一周前曾在國會發言讚揚劉美賢。她在當天的慶祝儀式上再次表示，劉美賢不僅是「屋崙的英雄，更是美國的英雄」。

屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）致詞時表示，Frank Ogawa廣場擠滿人群，正展現屋崙對自己人的驕傲與支持。她指出，劉美賢在屋崙冰上中心訓練成長，父親在華埠工作，並就讀屋崙藝術學校，如今讓全世界都認識了她的名字。

芭芭拉李說，每當劉美賢踏上冰面，她不僅代表自己，也把屋崙的勇氣與韌性帶向世界。她並勉勵現場的年輕人：「夢想不是在別的地方開始，而是從社區、家庭，以及像屋崙這樣相信年輕人的城市開始。」

屋崙市長（左）宣布，頒授劉美賢「屋崙市榮譽之鑰」，表彰她的奧運金牌成就，以及為城...
屋崙市長（左）宣布，頒授劉美賢「屋崙市榮譽之鑰」，表彰她的奧運金牌成就，以及為城市帶來的榮耀。（記者王子涵／攝影）

市長隨後宣布，屋崙市府將頒授劉美賢「屋崙市榮譽之鑰」（Key to the City），表彰她的奧運金牌成就，以及為城市帶來的榮耀。

輪到劉美賢上台時，現場再次爆出歡呼聲。她笑著說自己原本準備了講稿，但看到現場的熱情氣氛後決定即興發言。

「謝謝大家今天來到這裡，真的太瘋狂了，我看到這麼多人。」劉美賢表示，自己在屋崙長大，一直生活在這座城市，「我每天都會從那邊的滑冰場走過來，到市中心吃午餐」，因此能夠在奧運舞台上代表屋崙，讓她感到格外自豪。

在隨後的互動問答中，劉美賢也分享了許多與屋崙成長相關的回憶。談到華埠時，她笑說自己最喜歡的事情其實很簡單，就是到華埠餐館吃飯。她說，「那裡有很多很棒的餐廳，你們都應該去試試。」

她表示，在屋崙長大讓她感受到這座城市的創意與靈魂，身邊有許多令人敬佩的人，而朋友之間的情誼也讓她始終保持腳踏實地。談到一路走到奧運舞台的心得，她說自己的人生座右銘其實很簡單，就是「YOLO（You Only Live Once）」，因為人生只有一次，所以要盡力把握每個機會。

回憶在母校屋崙藝術學校的時光時，她形容校園像一個藝術人才的「大熔爐」，聚集各種領域的天才學生。至於她心中最能代表屋崙的風景，她說雖然美麗湖（Lake Merritt）很漂亮，但從屋崙山丘俯瞰整座城市的景色，「是無法被超越的」。

金州女武神隊（Golden State Valkyries）總裁Jess Smith則送上球隊紀念禮物與印有屋崙城市主題「Town」字樣的勇士隊球衣，致敬球隊與屋崙的歷史連結。勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）與球星柯瑞（Stephen Curry）也透過大螢幕影片向劉美賢祝賀。整場活動同時充滿城市宣傳意味，舞台標語寫著「Town Business」與「Oakland Proud」，凸顯屋崙對這位家鄉冠軍的自豪。

世報陪您半世紀

奧運 屋崙 劉美賢

上一則

華男面試撒謊錯失谷歌職 3年後逆襲成「矽谷蓋茲比」

下一則

物價飛漲 到這五家吃飽一餐10元有找

延伸閱讀

劉美賢談奧運後：外出常被認出 「不多想否則會瘋掉」

劉美賢談奧運後：外出常被認出 「不多想否則會瘋掉」
屋崙迎冬奧明星歸來 劉美賢將致詞 電視台也直播

屋崙迎冬奧明星歸來 劉美賢將致詞 電視台也直播
同樣來自東灣 劉美賢、千黛亞巴黎時裝周相見歡

同樣來自東灣 劉美賢、千黛亞巴黎時裝周相見歡
奧運奪金後首亮相 劉美賢5月17日聖荷西「冰上明星」巡演

奧運奪金後首亮相 劉美賢5月17日聖荷西「冰上明星」巡演
劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」