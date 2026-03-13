鑽石吧財政赤字 市府邀居民獻計

財政一向優良的鑽石吧面臨城市收入增長有限與成本快速上升的差距壓力，市府邀請居民獻計獻策。（鑽石吧市府）

鑽石吧 市府近日公布2025至2026財政預算案。儘管帳面仍維持小幅盈餘，但市府坦言城市正面臨結構性財政赤字與經濟前景不明朗挑戰。市府將從9日開始，進行一系列社區說明會，邀請居民了解財務現況並提供意見。

根據鑽石吧市府公布的預算文件，新財年預計收入約3233萬美元，支出約3228萬美元，帳面盈餘約4萬9000美元。但市府經理辦公室指出，這項盈餘主要依賴一次性的預算調整措施，如果扣除這些一次性措施因素，城市實際存在約70萬美元的長期結構性赤字。

市府經理Dan Fox表示，「結構性赤字」是指城市長期穩定收入不足以支付日常運營開支，即使在正常經濟情況下，仍會出現財務缺口。若不採取調整，例如增加收入來源或調整支出，未來十年內城市可能逐步消耗一般基金儲備，甚至需要動用緊急預備金，道路與公共設施維修等基礎建設等計畫，都可能受影響。

儘管面臨財務壓力，鑽石吧新財年預算仍維持多項核心公共服務，包括公共安全、道路維修、公園維護與社區服務，同時也安排部分基礎設施維護及資本改善項目。不過，由於勞工成本、建材價格、能源費用及營運支出持續上升，市府未來在財務規畫上將採取更保守策略。

Dan Fox表示，目前市府財政壓力，主要來自收入增長有限與成本快速上升之間的差距。鑽石吧最主要收入來源的房產稅與銷售稅，近年難以追上公共服務成本。例如自2018年以來，洛縣警局提供的警務服務費已增加約33%，道路及公共設施維修所需的材料與人工成本也明顯上升。

鑽石吧市府將在近期連續舉辦多場社區說說明會，讓居民更了解城市財政狀況並參與討論，地點均在市政廳（21810 Copley Drive，Windmill Room）。時間分別為3月21日；4月13日、18日；5月11日及16日。居民也可透過市府網站填寫社區意見表，分享對城市服務優先順序及財政策略的看法。詳情可參：https://www.diamondbarca.gov。