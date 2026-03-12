我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

迎接世界盃 LAX租車中心啟用

洛杉磯訊

洛杉磯國際機場（LAX）的租車中心啟用。（LAX提供）
洛杉磯世界機場管理局（Los Angeles World Airports, LAWA）11日宣布，洛杉磯國際機場（LAX）的租車中心正式啟用。這座先進設施是機場持續現代化升級的一部分，也屬於該管理局55億美元的陸側交通現代化計畫（Landside Access Modernization Program, LAMP）重要項目，為旅客提供更順暢的交通體驗，迎接即將到來的2026世界盃

新啟用租車中心整合機場內12家租車公司營運，讓旅客可在同一地點完成取車與還車，流程更加便利。這座占地640萬平方英尺的大型綜合設施，同時整合加油、洗車及輕度車輛維修等服務，以提高車輛周轉效率，讓LAX旅客更快完成租車。

洛杉磯世界機場管理局首席執行官John Ackerman表示，LAX租車中心標誌著機場轉型的重要里程碑，也將大幅提升旅客出行體驗。這項設施讓LAX能更好地服務合作夥伴與未來來自世界各地的大量旅客，包括被2026年世界盃吸引的人潮。

租車中心建設於2019年9月，2020年3月完成首次混凝土澆築。建築於2021年7月封頂，主體工程在2023年初完成，周邊道路工程則在2024年初完工。2024年10月，三個Avis Budget Group旗下品牌Avis、Budget和Payless率先進駐並開始營運。經過LAWA與租車公司數月的協調與規畫，其餘九家品牌也於本月完成搬遷並正式入駐。

租車公司Sixt北美總裁Tom Kennedy表示，LAX新租車中心將為旅客帶來重大提升，提供更高效、便捷租車體驗。隨著LAX持續轉型，這座設施也將在營運效率上邁出重要一步。很高興客戶與員工都能從這些改善中受益，也期待在LAX進一步拓展業務。

目前在該中心營運的12家租車品牌包括，Alamo、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Fox、Hertz、National、Payless、Sixt、Thrifty及Zipcar。這些品牌均屬於「機場內租車公司（on-airport brands）」，持有許可可透過接駁巴士從LAX中央航廈區接送旅客。

新租車中心位於西第98街5251號。該設施的啟用也與LAWA近期推出的LAX全新品牌形象計畫相呼應，計畫將洛杉磯的文化特色、社區風貌與創意活力融入機場整體環境與旅客服務之中。

目前在該中有12家租車品牌。（LAX提供）
世報陪您半世紀

LAX 世界盃

