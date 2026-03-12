感應支付不安全？「幽靈感應」盜刷案暴增

我的頻道

洛杉磯訊
隨著感應支付（tap-to-pay）日益普及，一種被稱為「幽靈感應」（Ghost Tapping）的新型詐騙手法也快速增加。（示意圖取自Business Wire）
根據ABC7電視台報導，隨著感應支付（tap-to-pay）日益普及，一種被稱為「幽靈感應」（Ghost Tapping）的新型詐騙手法也快速增加。網路安全專家提醒，該類詐騙利用近距離無線通訊技術（NFC）盜刷信用卡或手機支付，許多受害者往往直到查看銀行或信用卡帳單時，才發現自己已遭盜刷。

網路安全顧問公司GuidePoint Security專家Jean‑Paul Bergeaux指出，感應支付原本是為了讓交易更加快速與便利，但同樣的便利性也可能被詐騙者利用。他表示，詐騙者透過與感應支付系統相同的NFC技術，搭配特定軟體與設備，模擬商店的收銀系統進行交易。

Bergeaux說，部分設備可像真正的刷卡機一樣運作，直接與手機或信用卡進行感應交易。如果手機未設定指紋或臉部識別等生物辨識保護，在人潮擁擠的場所，詐騙者只要靠近並接觸手機或卡片，就可能完成交易。

防詐分析人員表示，與「幽靈感應」相關的詐騙申訴在過去一年增加約150%。專家指出，詐騙者通常會在人群密集、民眾容易分心的地點下手，例如購物中心、機場等公共場所。

專家提醒，民眾應妥善保護信用卡晶片，避免將卡片外露或直接放在沒有保護的後口袋，以免遭不法分子近距離感應交易。

網路安全專家建議民眾採取多項措施降低風險，包括開啟銀行或信用卡的交易通知提醒、使用手機指紋或臉部辨識等生物辨識安全設定，以及定期檢查帳單，確認是否出現可疑交易。

專家也提醒，「幽靈感應」詐騙最初往往以小額交易測試，例如5至10美元。如果受害者沒有察覺或未通報詐騙，詐騙者之後可能嘗試進行更大金額的盜刷。因此，一旦發現任何不明扣款，應立即向銀行或信用卡公司通報。

