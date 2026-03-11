我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

科技加持與社區合作 聖地牙哥犯罪率連4年下降

聖地牙哥訊
2025年聖地牙哥全市犯罪率較2024年下降6.3%，包括凶殺案、性侵案及非致命槍擊事件在內的多項重大犯罪均明顯減少，這也是該市連續第4年犯罪率下降。(取自聖地牙哥市警局官網）
聖地牙哥聯合論壇報報導，2025年聖地牙哥（San Diego）全市犯罪率較2024年下降6.3%，包括兇殺案、性侵案及非致命槍擊事件在內的多項重大犯罪均明顯減少，這也是該市連續第4年犯罪率下降。官員表示，科技與社區合作被視為保持城市安全的關鍵因素。

雖然針對個人及財產犯罪呈下降趨勢，但針對社會秩序犯罪如毒品、賭博及遊蕩案件略有上升，部分原因與2024年11月經選民通過的加州36號提案有關。該法案加重累犯刑責，規定曾有至少兩次輕微盜竊或持有硬性毒品（泛指高成癮性及傷害性的藥物）前科者，第三次違法可由輕罪升為重罪，並提供接受戒癮治療的選項。

市長Todd Gloria在9日記者會中表示：「今天宣布犯罪率再次下降，已連續第四年下降，這確實值得慶祝。這也證明了一個重要事實：一座大城市同樣可以是一座安全的城市。」

市警局局長Scott Wahl指出，Proposition36所帶來的加重刑責已改變警員的應對方式。他表示：「我們正在為警員提供必要工具，使他們能更有效地打擊犯罪。」官員補充，科技運用也是關鍵因素，包括智慧路燈攝影機與自動車牌辨識系統（ALPR），協助警方降低汽車盜竊案件。2025年汽車盜竊案件下降22%，延續前兩年的下降趨勢。

報告顯示，2025年凶殺案件下降近19%，全市共39宗死亡案件，其中12宗為酒駕致死事故，謀殺案為27宗，比2024年的36宗下降約25%。警方已逮捕或鎖定其中26宗謀殺案嫌疑人。性侵案件下降6.9%，非致命槍擊案件下降21%。

聖地牙哥

