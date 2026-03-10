華二代接棒 葉茹掌溫州旅美同鄉會

我的頻道

記者楊青／聖蓋博報導
溫州旅美同鄉會7日舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡，同鄉會創會元老、歷任會長、長輩及溫州鄉親和民選官員、僑團代表將近500人共同見證同鄉會成立30年來最年輕的團隊接班。（記者楊青／攝影）
溫州旅美同鄉會7日舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡，同鄉會創會元老、歷任會長、長輩及溫州鄉親和民選官員、僑團代表將近500人共同見證同鄉會成立30年來最年輕的團隊接班。（記者楊青／攝影）

溫州旅美同鄉會7日在聖蓋博希爾頓酒店舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡，華裔第二代葉茹接棒黃少敏擔任新一屆會長。同鄉會創會元老、歷任會長、長輩及溫州鄉親將近500人共同見證同鄉會成立30年來最年輕的團隊接班。

國會議員趙美心（中）頒獎祝賀溫州旅美同鄉會新舊交接。右二為新任會長葉茹，左二為卸...
國會議員趙美心（中）頒獎祝賀溫州旅美同鄉會新舊交接。右二為新任會長葉茹，左二為卸任會長黃少敏。（記者楊青／攝影）

沿襲多年傳統，同鄉會當晚還向現場所有的孩子和70歲以上年長者發送助學和敬老紅包，拉滿溫州人團結、互助與人情溫度。

溫州旅美同鄉會7日在聖蓋博希爾頓酒店舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡，華二代...
溫州旅美同鄉會7日在聖蓋博希爾頓酒店舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡，華二代葉茹（中）接棒黃少敏（左六）擔任新一屆會長。歷任會長上前祝賀。（記者楊青／攝影）

溫州旅美同鄉會1997年由葉康松、王儉美、李社潮等幾位南加溫州企業家牽頭成立，30年發展成為南加規模最大且持續活躍的同鄉會之一。卸任會長黃少敏表示，同鄉會的發展與中國改革開放後的新移民潮流同步，同鄉會包括各行業精英和歷年留學生，會員們從事的行業涵蓋鞋類、皮革服裝、禮品、打火機、通訊、電子半導體、以及尖端科研項目等廣泛領域。

溫州旅美同鄉會7日在聖蓋博希爾頓酒店舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡。國會議...
溫州旅美同鄉會7日在聖蓋博希爾頓酒店舉辦第13屆理監事就職典禮暨新春聯歡。國會議員趙美心、聖蓋博谷多個城市民選官員及僑團代表到場祝賀。（記者楊青／攝影）

葉茹接任新一任會長，成為該會歷史上最年輕的領班人。她特別提到，回看溫州同鄉會30年歷史，前輩們在異國打拚事業，同時維繫鄉情、組織社團，是多麼不容易。作為華二代，她也從⼩看著父輩們打拚事業、參與社團活動，這些經歷，她慢慢理解什麼是「鄉情」，也讓她今天願意承擔這份責任。她說，未來三年，同鄉會的⽅向將是：⽂化、公益、服務、團結、橋梁五個方面。將多舉辦文化活動，關心長輩，為有需要的家庭提供實際幫助，為華三代提供與中華文化的連接，讓同鄉會不只是一個組織，更是一個有溫度的⼤家庭。

溫州旅美同鄉會新一屆領導團隊。（記者楊青／攝影）
溫州旅美同鄉會新一屆領導團隊。（記者楊青／攝影）

美華總會長楊逸凡在代表南加社團祝賀致辭時表示，溫州旅美同鄉會人才濟濟，該會榮譽會長李社潮和王儉美也是美華總的榮譽會長，其他主要幹部也都是美華總的中堅力量。

