男尾隨下公車母女 試圖綁架性騷

59歲嫌疑人Jose Gudino尾隨一對母女試圖綁架並性騷擾，遭控兩項「意圖強姦的綁架罪」。（安那罕市警局）

橙縣安那罕警局（Anaheim PD）消息，3月3日中午約12時發生令人驚恐的伏擊事件，當時女受害者與她14歲的女兒剛從公車下車，即遭襲擊。嫌疑人遭控兩項「意圖強姦的綁架罪」。

案發地點位Lincoln Avenue與East Street附近，根據KTLA電視台取得的監視畫面，59歲嫌疑人Jose Gudino當時站在一處高速路的高架橋下，與女受害者及其女兒相隔不遠。當這對母女兩人穿越馬路時，Gudino迅速躲到一根柱子後方觀察，他拿起先前放在地上的一個塑膠袋，並開始尾隨。

雖然襲擊過程並未被監視器拍下，但安那罕警局警官Matt Sutter表示，Gudino從草叢中跳出，試圖將這對母女從人行道上拉走並綁架，以及試圖性騷擾。這對母女奮力反抗，最終成功脫身。

一名目擊事件的好心人停下車查看，並協助將母女二人送回家。這對母女是在回家後，向警方報案。

安那罕警局警官Matt Sutter告訴KTLA電視台，這樣的重大犯罪，引起警方高度重視。他們立即派出警探、巡警以及臥底探員展開調查。

警方同時利用即時犯罪中心，調取案發地區的監控畫面追蹤嫌疑人行動，並運用臉部辨識 技術確認其身分。Matt Sutter表示，在案發兩小時內，警方就逮捕了嫌犯。

嫌犯Jose Gudino因為有前科，被安那罕警方所熟知，目前已被拘留，並由橙縣地方檢察官辦公室提出指控，包括兩項「意圖強姦的綁架罪」。警方表示，Jose Gudino的前科包括違法持有毒品、擅闖等。「以前這些都是較低層級的罪行，沒有任何跡象顯示他會做出意圖綁架、強姦這類行為。」

不過警方也指出，此類案件在安那罕相當罕見，認為是一宗孤立案件，但同時呼籲所有人保持警覺，隨時注意周遭環境。