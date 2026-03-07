蒙市議會通過 資料中心去留交6月公投

蒙市市議會全票通過一項提案，將是否永久禁止資料中心的議題交由選民表決，列入2026年6月2日的公投。（Steven J. Kung提供）

南加華人聚集的蒙特利公園市5日宣布，市議會全票通過一項提案，將是否永久禁止資料中心（data center）的議題，列入2026年6月2日的公投 。若提案獲選民通過，將修改「蒙特利公園市政法規」，在全市範圍內全面禁止設立資料中心。

市府的官方發文指出，符合資格的選民可在6月2日選舉中對該提案投票，並可透過州政府網站（https://registertovote.ca.gov/）登記或查詢選民登記狀態。

同時，市議會也一致通過延長現行的資料中心開發禁令（moratorium）。延長後的禁令將持續至2027年1月21日，在此期間市府將不接受、處理或審議任何與資料中心相關的申請。市議會同時授權市律師採取必要法律行動，以保護市議會禁止資料中心的立法措施。

反對資料中心計畫的倡議者Felicia Marquez表示，社區團體此前要求市議會採取三項行動，包括將禁令延長至2027年、將最終決定交由選民在6月2日公投，以及修改公投提案語言，堵住可能允許資料中心在其他地區落腳的漏洞。她表示，市議會最終一致通過上述訴求，「但這只是工作的開始」，社區接下來將透過宣傳與挨家挨戶拜訪，鼓勵居民投票反對資料中心。

聖蓋博谷進步行動組織（San Gabriel Valley Progressive Action）組織者Amy J. Wong分享，「在不到5個月的時間裡，居民和組織者持續發聲反對資料中心計畫，如今正朝著透過公投和法規全面禁止的方向前進。這場運動不僅動員了蒙市居民，也吸引整個聖蓋博谷地區關注。」