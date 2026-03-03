我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

流汗補充電解質 專家：非人人需要

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
耐力運動員、重度排汗或極端環境下的勞動者，電解質補充和水分補充都很重要。（本報資料照片）
耐力運動員、重度排汗或極端環境下的勞動者，電解質補充和水分補充都很重要。（本報資料照片）

AP News報導，走進超商或瀏覽社群媒體，標榜「快速補水」或「進階水合」的電解質補充品隨處可見，網紅們更是熱衷於評比各類品牌，甚至教導粉絲如何自製。然而，多位醫學專家提醒，大眾對於這些飲品健康效益的迷信，恐怕需要「打個折扣」。

克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）註冊營養師祖姆帕諾（Julia Zumpano）解釋，電解質是帶電物質，負責調節體內化學反應並平衡細胞內外水分。當人體劇烈出汗時，會流失以氯化鈉（食鹽主要成分）為主的電解質。若此時僅大量飲用純水，反而會稀釋體內的鹽分，導致失衡。電解質飲品的作用，即在於補回流失的鹽分，並通常含有鉀、鎂與幫助吸收的糖分。

但范德堡大學腎臟科醫師赫斯頓（Hunter Huston）指出，健康人的腎臟能完美調節電解質平衡，多餘的部分只會隨尿液排出。他直言：「純粹為了『健康目的』而飲用電解質補充品，可能沒什麼實質幫助。」

電解質飲品的興起源於1965年佛羅里達大學。當時的橄欖球助理教練向腎臟研究員凱德（Robert Cade）提問：「為什麼球員賽後都不排尿？」研究發現，球員在烈日下流失高達18磅（約8.16公斤）的水分與大量血漿，這嚴重削弱了他們的體力。

凱德隨後研發出一種含有鹽分與糖分的溶液，雖然最初口感不佳，但球員在下半場表現出的耐力顯著提升，這便是運動飲料「佳得樂」（Gatorade）的由來。凱德生前曾感慨，他從未夢想過這種專為極端競技設計的飲品，最後竟會成為大眾消費品。

專家強調，電解質補充並非「人人適用」。赫斯頓建議，運動時間若少於2小時，飲用純水已綽綽有餘。一般健康者在流失體重2%的汗水前，身體都能耐受。

然而，針對以下族群，制定電解質補充計畫確有其必要：

•耐力運動員：如馬拉松或超馬選手。

•重度排汗者：天生汗量極大或汗液鹽分濃度極高的人。

•極端環境下的勞動者：在酷熱高濕度環境下長時間工作者。

史丹佛醫學院急診醫學專家伯恩斯（Patrick Burns）進一步警示，市面產品電解質濃度差異巨大，有的鈉含量甚至是其他的5倍。他也特別提醒，過量攝取鉀離子可能具危險性。此外，許多品牌為了迎合減脂需求推出「無糖版」，但伯恩斯指出，科學上需要葡萄糖來幫助腸道快速吸收鈉，「無糖快速補水」在邏輯上其實是自相矛盾的。

佛羅里達大學醫學院教授西格爾（Mark Segal）表示，大多數人從日常飲食中就能獲得足夠的鹽與鉀。對於非劇烈運動的健康者來說，這些飲品「喝了沒壞處，但也沒好處」，只是多攝取了不必要的糖分。

至於社群媒體上流行的自製配方，專家一致建議避開。由於劑量與比例極難精準掌握，誤差範圍過大，與其聽信網紅的配方，不如回歸原型食物與純水。

世報陪您半世紀

上一則

諮詢AI聊天機器人健康問題 宜保護個資

下一則

2026聖蓋博燈會點亮歷史街區 21、22日璀璨登場

延伸閱讀

諾羅病毒酒精殺不死 4大族群應留心

諾羅病毒酒精殺不死 4大族群應留心
天寒暖胃 火鍋湯下料前先喝 避免高鉀、高鈉、高普林下肚

天寒暖胃 火鍋湯下料前先喝 避免高鉀、高鈉、高普林下肚

醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆
晨起喝溫水舒緩鼻塞、便祕 3好處被誇大

晨起喝溫水舒緩鼻塞、便祕 3好處被誇大
飲食微調 降低中風、失智症風險

飲食微調 降低中風、失智症風險
數十萬人跟風「熱煮蘋果茶」有奇效？ 營養師揭背後真相

數十萬人跟風「熱煮蘋果茶」有奇效？ 營養師揭背後真相

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套