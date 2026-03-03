流汗補充電解質 專家：非人人需要

耐力運動員、重度排汗或極端環境下的勞動者，電解質補充和水分補充都很重要。（本報資料照片）

AP News報導，走進超商或瀏覽社群媒體，標榜「快速補水」或「進階水合」的電解質補充品隨處可見，網紅們更是熱衷於評比各類品牌，甚至教導粉絲如何自製。然而，多位醫學專家提醒，大眾對於這些飲品健康效益的迷信，恐怕需要「打個折扣」。

克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）註冊營養師祖姆帕諾（Julia Zumpano）解釋，電解質是帶電物質，負責調節體內化學反應並平衡細胞內外水分。當人體劇烈出汗時，會流失以氯化鈉（食鹽主要成分）為主的電解質。若此時僅大量飲用純水，反而會稀釋體內的鹽分，導致失衡。電解質飲品的作用，即在於補回流失的鹽分，並通常含有鉀、鎂與幫助吸收的糖分。

但范德堡大學腎臟科醫師赫斯頓（Hunter Huston）指出，健康人的腎臟能完美調節電解質平衡，多餘的部分只會隨尿液排出。他直言：「純粹為了『健康目的』而飲用電解質補充品，可能沒什麼實質幫助。」

電解質飲品的興起源於1965年佛羅里達大學。當時的橄欖球助理教練向腎臟研究員凱德（Robert Cade）提問：「為什麼球員賽後都不排尿？」研究發現，球員在烈日下流失高達18磅（約8.16公斤）的水分與大量血漿，這嚴重削弱了他們的體力。

凱德隨後研發出一種含有鹽分與糖分的溶液，雖然最初口感不佳，但球員在下半場表現出的耐力顯著提升，這便是運動飲料「佳得樂」（Gatorade）的由來。凱德生前曾感慨，他從未夢想過這種專為極端競技設計的飲品，最後竟會成為大眾消費品。

專家強調，電解質補充並非「人人適用」。赫斯頓建議，運動時間若少於2小時，飲用純水已綽綽有餘。一般健康者在流失體重2%的汗水前，身體都能耐受。

然而，針對以下族群，制定電解質補充計畫確有其必要：

•耐力運動員：如馬拉松或超馬選手。

•重度排汗者：天生汗量極大或汗液鹽分濃度極高的人。

•極端環境下的勞動者：在酷熱高濕度環境下長時間工作者。

史丹佛醫學院急診醫學專家伯恩斯（Patrick Burns）進一步警示，市面產品電解質濃度差異巨大，有的鈉含量甚至是其他的5倍。他也特別提醒，過量攝取鉀離子可能具危險性。此外，許多品牌為了迎合減脂需求推出「無糖版」，但伯恩斯指出，科學上需要葡萄糖來幫助腸道快速吸收鈉，「無糖快速補水」在邏輯上其實是自相矛盾的。

佛羅里達大學醫學院教授西格爾（Mark Segal）表示，大多數人從日常飲食中就能獲得足夠的鹽與鉀。對於非劇烈運動的健康者來說，這些飲品「喝了沒壞處，但也沒好處」，只是多攝取了不必要的糖分。

至於社群媒體上流行的自製配方，專家一致建議避開。由於劑量與比例極難精準掌握，誤差範圍過大，與其聽信網紅的配方，不如回歸原型食物與純水。