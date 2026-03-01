想在加州當二房東 要看原租約條款准不准

房客轉租變身為「二房東」是否合法，取決於租約條款、房東是否同意，以及當地租房法規。（示意圖，記者啟鉻／攝影）

在南加州 房客轉租變身為「二房東」情況比較普遍。雖然加州轉租（Subletting）本身並不違法，但也不是房客享有的當然權利。是否合法，取決於租約條款、房東是否同意，以及當地租房法規。若處理不當，房客也可能面臨違約、訴訟甚至被驅逐的風險。

根據LegalClarity California，轉租是否合法，關鍵在租約。加州法律並未賦予房客「自動轉租權」。因此，租約內容是判斷是否合法的首要依據。若租約明確禁止轉租，租客 不得擅自安排次承租人入住，否則構成重大違約。若租約規定必須取得房東書面同意，租客則須依約申請並獲批准後才能進行。即使租約未明文提及轉租，房東通常仍可在合理條件下決定是否同意。一般而言，租客需提交正式書面申請，說明轉租條款、次承租人資料及預計租期。房東可依財務能力、信用紀錄及租賃歷史等因素進行審核。

需要提及的是，與部分州不同，加州沒有全州範圍的法律明確規定房東不得「無理由拒絕」轉租申請。相關爭議通常依契約法原則及地方規定判斷。不過，房東不得基於歧視理由拒絕次承租人。若拒絕理由涉及種族、性別、家庭狀況、宗教等受保護身分，可能違反公平就業與住房法案（FEHA）。此外，部分房東會收取處理轉租申請費，但費用必須合理，且應基於實際行政成本。若收費過高，租客可透過法律途徑提出異議。

若租客違反租約擅自轉租，可能面臨嚴重法律後果。根據加州相關法規，房東可發出改正或搬離通知，要求租客在規定期限內移除次承租人或自行搬離。若租客未遵守，房東可提起「非法占有」（unlawful detainer）訴訟，最終可能導致法院判決驅逐。一旦被判決驅逐，紀錄可能保留多年，未來申請租屋將更加困難，甚至影響信用評分。