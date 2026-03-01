我的頻道

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

FBI突擊爾灣民宅實驗室查危險試劑 律師稱誤會

爾灣訊
FBI探員及其他執法人員日前突襲爾灣一處住家。該家庭律師則表示，整起事件是一場誤會。（取自FBI官網）
據NBC 4電視台報導，聯邦調查局（FBI）日前針對爾灣一處民宅突擊調查，是「誤導性說法」。代表涉案家庭的律師書面聲明中暗示，FBI此次調查重點是該住家夫婦17歲的兒子。

律師表示，該少年目前已在當地一所優秀學院就讀第四年，並立志成為一名醫師，強調他並不構成任何威脅。不過有化學家表示，該少年似乎正在製備可被視為具危險性的游離試劑，且其使用的防護裝備成本相當可觀。

報導說，調查員2月27日晚仍在涉案住宅內工作，這已經是調查的第五天，當局此前稱該住宅有「可疑化學物質」。而該家庭的律師則表示，整起事件是一場誤會。

自2月23日起，FBI探員與危險物質應變人員便進駐這棟兩層樓住宅。洛杉磯NBC 4獲悉，應FBI要求，加州國民兵一支高度專業化的部隊也加入行動。根據聲明，該部隊專門在涉大規模殺傷性武器的使用或威脅情況下出動。

爾灣市警局最初接獲該住宅房東通報，指屋內有「可疑情況」。隨後，FBI危險證物應變小組（Hazardous Evidence Response Team）接手調查。當局尚未公布涉案化學品的具體種類為何。目前尚未提出任何指控，官員也表示，事件對爾灣周邊社區並無威脅，調查仍在進行中。

該家庭的律師Charles M. Ray在書面聲明中暗示，FBI此次調查的重點，是這對夫婦17歲的兒子。他表示，該少年已在當地一所頗具知名度的學院就讀第四年，並立志成為一名醫師。律師並向NBC 4提供這名少年的YouTube頻道連結，該頻道發布與化學相關影片。律師表示，影片中的實驗是教學用途。

律師在聲明中說：「我們否認外界所暗示的指控，也拒絕任何關於他以任何形式構成威脅的說法。目前並沒有可信的證據支持已經開始流傳的說法。我們相信，一旦客觀審視事實，真相將會水落石出。」

一名審閱相關YouTube影片的化學家告訴NBC 4，這名少年似乎正在備製可被視為具危險性的游離試劑，這類物質通常不會在家庭實驗室中製作。不過，他也補充，從影片來看，少年似乎採取適當的防護措施，並了解自己在做什麼。

該化學家還提到，化學系學生對一宗具有里程碑意義的案件並不陌生，該案件源於2008年發生在洛杉磯加大（UCLA）一起致命實驗室事故。

在該案中，23歲研究助理Sheri Sangji因校園實驗室火災遭嚴重燒傷後不治。此案導致實驗室負責人因違反安全規定而被提起刑事訴訟，成為首宗針對學術實驗室的刑事起訴案件。

儘管當局尚未說明爾灣事件是否涉任何安全違規，但現場出動專業單位及穿著防護裝備的畫面，已引起鄰居關注。

該化學家表示，現場所見的防護手套價格可能高達數千美元；若YouTube影片確實是在家庭實驗室拍攝，整套設備成本應相當可觀。

洛杉磯 FBI

