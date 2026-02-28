我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

參選天普市議員 庫馬爾倡活化市中心

記者張庭瑜/洛杉磯報導
庫馬爾與妻子兩人共同經營醫療診所，在天普市生活近25年，並長期投入社區事務。（受訪者提供）
庫馬爾與妻子兩人共同經營醫療診所，在天普市生活近25年，並長期投入社區事務。（受訪者提供）

天普市定居近25年的企業主庫馬爾（Kumar Swaminathan）參選天普市議員，指出城市約十年來欠缺具競爭性的市議會選舉，導致決策模式趨於固化、發展動能不足，並承諾引入問責機制與新思維，推動市中心活化、強化公共安全，讓天普市重新邁向前行軌道。

庫馬爾表示，天普市治安良好、學區優秀，但與周邊城市相比，整體發展步伐明顯偏慢，市中心尤其缺乏活力。他認為，長期缺乏競爭性選舉，使城市決策缺少新視角與新動能，亟需透過領導更新，重新檢視政策優先順序與發展方向。

庫馬爾現與擔任醫師的妻子共同經營醫療診所，並從事房地產與整合健康產業，擁有逾35年商業及社區組織經驗，兩名女兒均在天普市學區成長。他表示，事業與人生已進入相對穩定階段，希望將重心轉向公共服務，「回饋自己居住最久的社區」。

在施政願景上，庫馬爾以吸引外地民眾移居為目標，希望天普市成為聖蓋博谷最具吸引力的宜居城市之一。他主張更有效運用市府預算、改善市中心環境並積極招商。針對商業走廊，庫馬爾表示，當選後將檢視申請流程與相關政策，釐清商家選擇鄰近城市而非天普市的原因，並研擬誘因措施，吸引家庭式小店與中小企業進駐，同時透過跨區宣傳帶動人流，「讓居民願意留在天普市消費」。

安全議題方面，庫馬爾強調，居民的安全感是生活品質的基石。他指出，天普市警消服務目前均委由洛杉磯縣提供，未來若當選，將深入檢視相關預算與資源分配，並將關注範圍延伸至道路維護與照明、公園與校園安全等面向。他亦提出「行動市民大會」構想，主張市府應主動走入社區、以居民慣用語言傾聽民意，而非僅仰賴市民到市議會發言。

面對天普市多元族裔的社區結構，庫馬爾認為這正是城市的優勢所在。他表示，不願僅代表特定族群，政策應反映全體市民需求，並支持由市府協助各社區舉辦小型文化與宗教節慶，讓社區交流不必局限於一年一度的大型活動。庫馬爾透露，自己已參與天普市農曆新年慶典及山茶花遊行等活動，希望未來有更多不同文化的節慶走入城市日常。

談及核心理念，庫馬爾以「誠信、真誠、責任、豐富他人（Integrity、Authenticity、Responsibility、Enriching Others）」四項原則作為競選基礎，強調決策過程應公開透明，不涉個人利益，並主張在不增加市民負擔的方向下，審慎規畫市府預算。他直言，天普市並非倒退，而是長期原地踏步，「在周邊城市持續向前之際，現在正是由新領導帶動改變的關鍵時刻」。

世報陪您半世紀

天普 學區 聖蓋博

上一則

灌酒餵食公園幼鷹 洛杉磯男子不只判監禁

下一則

聖地牙哥3月拍賣686筆地產 2000美元起標

延伸閱讀

布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對

布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對
北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇
爾灣高檔社區現實驗室 FBI連查數日

爾灣高檔社區現實驗室 FBI連查數日
天普市議員選戰升溫 4人爭2席 華人候選人增至2人

天普市議員選戰升溫 4人爭2席 華人候選人增至2人
天普市高中陳莉婭 獲選加州模範青少女

天普市高中陳莉婭 獲選加州模範青少女
地方政府恐損失數十億元 60歲屋主免除房產稅提案陷苦戰

地方政府恐損失數十億元 60歲屋主免除房產稅提案陷苦戰

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋