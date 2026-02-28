參選天普市議員 庫馬爾倡活化市中心

庫馬爾與妻子兩人共同經營醫療診所，在天普市生活近25年，並長期投入社區事務。（受訪者提供）

在天普 市定居近25年的企業主庫馬爾（Kumar Swaminathan）參選天普市議員，指出城市約十年來欠缺具競爭性的市議會選舉，導致決策模式趨於固化、發展動能不足，並承諾引入問責機制與新思維，推動市中心活化、強化公共安全，讓天普市重新邁向前行軌道。

庫馬爾表示，天普市治安良好、學區 優秀，但與周邊城市相比，整體發展步伐明顯偏慢，市中心尤其缺乏活力。他認為，長期缺乏競爭性選舉，使城市決策缺少新視角與新動能，亟需透過領導更新，重新檢視政策優先順序與發展方向。

庫馬爾現與擔任醫師的妻子共同經營醫療診所，並從事房地產與整合健康產業，擁有逾35年商業及社區組織經驗，兩名女兒均在天普市學區成長。他表示，事業與人生已進入相對穩定階段，希望將重心轉向公共服務，「回饋自己居住最久的社區」。

在施政願景上，庫馬爾以吸引外地民眾移居為目標，希望天普市成為聖蓋博 谷最具吸引力的宜居城市之一。他主張更有效運用市府預算、改善市中心環境並積極招商。針對商業走廊，庫馬爾表示，當選後將檢視申請流程與相關政策，釐清商家選擇鄰近城市而非天普市的原因，並研擬誘因措施，吸引家庭式小店與中小企業進駐，同時透過跨區宣傳帶動人流，「讓居民願意留在天普市消費」。

安全議題方面，庫馬爾強調，居民的安全感是生活品質的基石。他指出，天普市警消服務目前均委由洛杉磯縣提供，未來若當選，將深入檢視相關預算與資源分配，並將關注範圍延伸至道路維護與照明、公園與校園安全等面向。他亦提出「行動市民大會」構想，主張市府應主動走入社區、以居民慣用語言傾聽民意，而非僅仰賴市民到市議會發言。

面對天普市多元族裔的社區結構，庫馬爾認為這正是城市的優勢所在。他表示，不願僅代表特定族群，政策應反映全體市民需求，並支持由市府協助各社區舉辦小型文化與宗教節慶，讓社區交流不必局限於一年一度的大型活動。庫馬爾透露，自己已參與天普市農曆新年慶典及山茶花遊行等活動，希望未來有更多不同文化的節慶走入城市日常。

談及核心理念，庫馬爾以「誠信、真誠、責任、豐富他人（Integrity、Authenticity、Responsibility、Enriching Others）」四項原則作為競選基礎，強調決策過程應公開透明，不涉個人利益，並主張在不增加市民負擔的方向下，審慎規畫市府預算。他直言，天普市並非倒退，而是長期原地踏步，「在周邊城市持續向前之際，現在正是由新領導帶動改變的關鍵時刻」。