我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

爾灣高檔社區現實驗室 FBI連查數日

【爾灣訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
爾灣高檔社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的一處房產內，被發現「可以物質」。（谷歌地圖截圖）
爾灣高檔社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的一處房產內，被發現「可以物質」。（谷歌地圖截圖）

南加華人聚居的爾灣市，其高檔鐵門社區Altair一棟住宅25日晚發現「可疑」物質。FBI、地方警局及有害物質防護小組（Hazmat）動用大量人力進行調查，預計將持續數天。

根據KTLA5電視台報導，在發現可疑物質後，多方調查機構將這處爾灣住宅包圍。這起調查始於2月23日，一名房東向警方報案，稱其位於爾灣封閉式社區Altair、靠近Cartwheel與 Iluna的房產出現「可疑情況」。

FBI與橙縣消防局隨即前往該處展開調查。在為期數日的調查過程中，可見身穿防護裝備的探員進入住宅，並搬出不明物品。

包括住在對街的Ahmed Bajwa在內的鄰居表示，執法者突然大舉進入社區，他感到十分震驚。「我們家的車道被封住了，」他接受KTLA電視台采訪時表示，「外面停著FBI的車輛，情況突然急劇升級。唯一沒有改變的，是他們什麼都不向我們透露。」

儘管調查細節有限，爾灣警方僅證實，在該住宅內發現的物質需要進一步調查，因此案件已交由FBI接手。

目前尚不清楚探員正在調查的具體物品或材料為何。

Bajwa與鄰居們仍有許多疑問。他表示，住在該屋的居民看起來並不可疑。「住在那裡的只是一個家庭，」他說。「那不是那種會經常有人進出的房子，也沒有任何跡象讓人覺得會需要這種規模的執法行動。」

當局未對該區發布撤離命令，25日晚執法人員仍留在現場。

儘管官員表示，目前該房屋對社區沒有已知威脅，但鄰居們坦言仍感到緊張。在缺乏明確資訊情況下，他們覺得自己被蒙在鼓裡。

Bajwa說：「即使他們告知是安全的，但當居民看到全副武裝的人員走進房子，真的很難讓人感到安心。」

根據電視台直升機拍攝的畫面，部分執法者穿著防化服進入屋內調查。橙縣紀事報則報導，FBI調查的是一個住宅實驗室，其中發現可疑的化學物質，但不清楚具體是什麼。

爾灣警方表示，調查26日繼續進行，部分居民據稱被告知，執法人員可能會在該社區駐留至28日。

值得注意的是，據KSNV電視台的報導，FBI 2月初在拉斯維加斯突襲一個藏在民宅租屋的非法實驗室，更早前在加州里德利市（Reedley）也查獲另一間同類非法實驗室。這兩間實驗室均與中國公民朱嘉北（音譯，Jia Bei Zhu）有關。不過尚未有證實爾灣的突襲行動與這兩起有關。

世報陪您半世紀

爾灣 FBI 橙縣

上一則

歹徒改軟體 ATM大量吐鈔被偷走

下一則

華人大叔超市門口遇搶 勇敢擊退劫匪

延伸閱讀

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日
銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權
柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面

柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面
涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲
爾灣松柏會午餐會 逾200人歡慶農曆年

爾灣松柏會午餐會 逾200人歡慶農曆年
涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤