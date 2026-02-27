我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

聖地牙哥賞花勝地3/1開放 8000萬朵迎賓

聖地牙哥訊
聖地牙哥毛茛花花海再度迎接遊客。（示意圖取自pexels）
聖地牙哥毛茛花花海再度迎接遊客。（示意圖取自pexels）

春暖花開之際，南加聖地牙哥縣的知名賞花景點The Flower Fields，將於3月1日正式對外開放，55英畝山坡地的巨型毛茛花（Ranunculus）花海再度迎接遊客。今年預計約有8000萬朵鮮花盛開，花季將持續至母親節（5月10日）。

CBS電視台報導，園區總經理科拉克（Fred Clarke）表示，上一年12月的良好天氣有助花苗順利發芽，近期降雨也為植株生長提供充足水分，因此對今年花季表現很有信心。

The Flower Fields的歷史可追溯至1960年代中期。當年花農Edwin Frazee將毛茛花與劍蘭遷至現址種植，其後業者Paul Ecke Jr.與Mellano & Company合作經營，使花田發展為南加州農業觀光的代表性景點之一。

除了壯觀花海，園區平日亦作為戶外教室，為數千學童提供環保與園藝教育課程。場地同時舉辦音樂會、健康養生活動、品酒會及花園下午茶等活動。遊客可搭乘拖拉機導覽車遊覽花田，參觀Artist's Garden和Sweet Pea Maze，以及Santa's Playground等設施，並於特定日期參加藍莓採摘。

今年新增亮點為擴建後的蝴蝶體驗館，在1000平方英尺溫室內展出數百隻蝴蝶，包括多種珍稀品種，提升遊園體驗。

此外，園區將安排多家快閃攤販輪流進駐，提供各式甜點與小吃。花季期間每日開放時間為上午9時至下午6時，地址：5704 Paseo Del Norte。門票須提前在網路購買，成人27美元，長者及軍人25美元，3至10歲兒童17美元；季票分別為成人65美元、60歲以上長者60美元、兒童40美元。拖拉機導覽車成人8美元、兒童4美元；蝴蝶體驗館成人8美元、兒童4美元。

主辦單位提醒，花季屬年度熱門活動，建議民眾提前購票並規劃行程。詳情可至https://www.theflowerfields.com/

世報陪您半世紀

南加 母親節 加州

上一則

綠卡持有者福利5變化 無法取得SBA貸款、申請入籍審查更嚴

下一則

好市多推期間限定薄荷聖代 挑戰麥當勞

延伸閱讀

智利首都卡車失控撞護欄爆炸 釀3死10傷

智利首都卡車失控撞護欄爆炸 釀3死10傷
台灣書院巡迴講座 聚焦戰爭記憶

台灣書院巡迴講座 聚焦戰爭記憶
前軟銀亞裔高管斥資逾億 押注聖地牙哥辦公市場復甦

前軟銀亞裔高管斥資逾億 押注聖地牙哥辦公市場復甦
軟銀前高管砸上億元 買下聖地牙哥2辦公樓

軟銀前高管砸上億元 買下聖地牙哥2辦公樓
擅自翻修轉售老宅 一家聖地牙哥業者被起訴

擅自翻修轉售老宅 一家聖地牙哥業者被起訴
LA奧運足球賽 新增全美6體育場館

LA奧運足球賽 新增全美6體育場館

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤