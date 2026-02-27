聖地牙哥賞花勝地3/1開放 8000萬朵迎賓

聖地牙哥毛茛花花海再度迎接遊客。（示意圖取自pexels）

春暖花開之際，南加 聖地牙哥縣的知名賞花景點The Flower Fields，將於3月1日正式對外開放，55英畝山坡地的巨型毛茛花（Ranunculus）花海再度迎接遊客。今年預計約有8000萬朵鮮花盛開，花季將持續至母親節 （5月10日）。

CBS電視台報導，園區總經理科拉克（Fred Clarke）表示，上一年12月的良好天氣有助花苗順利發芽，近期降雨也為植株生長提供充足水分，因此對今年花季表現很有信心。

The Flower Fields的歷史可追溯至1960年代中期。當年花農Edwin Frazee將毛茛花與劍蘭遷至現址種植，其後業者Paul Ecke Jr.與Mellano & Company合作經營，使花田發展為南加州 農業觀光的代表性景點之一。

除了壯觀花海，園區平日亦作為戶外教室，為數千學童提供環保與園藝教育課程。場地同時舉辦音樂會、健康養生活動、品酒會及花園下午茶等活動。遊客可搭乘拖拉機導覽車遊覽花田，參觀Artist's Garden和Sweet Pea Maze，以及Santa's Playground等設施，並於特定日期參加藍莓採摘。

今年新增亮點為擴建後的蝴蝶體驗館，在1000平方英尺溫室內展出數百隻蝴蝶，包括多種珍稀品種，提升遊園體驗。

此外，園區將安排多家快閃攤販輪流進駐，提供各式甜點與小吃。花季期間每日開放時間為上午9時至下午6時，地址：5704 Paseo Del Norte。門票須提前在網路購買，成人27美元，長者及軍人25美元，3至10歲兒童17美元；季票分別為成人65美元、60歲以上長者60美元、兒童40美元。拖拉機導覽車成人8美元、兒童4美元；蝴蝶體驗館成人8美元、兒童4美元。

主辦單位提醒，花季屬年度熱門活動，建議民眾提前購票並規劃行程。詳情可至https://www.theflowerfields.com/