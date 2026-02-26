2月藝術盛事陸續登場 全球藏家、明星聚南加

每年二月底，洛杉磯都會迎來一年一度的「藝術周」。來自世界各地的藝術愛好者、畫廊主與收藏家，通常在這段時間集中抵達南加州。（記者劉子為/攝影）

每年二月底，洛杉磯 都會迎來一年一度的「藝術周」（Los Angeles Art Week）。來自世界各地的藝術愛好者、畫廊主與收藏家，通常在這段時間集中抵達南加州 ，在數日之內密集參與多場藝術博覽會與開幕活動。2026年2月，多項大型藝術盛事將陸續登場。

其中，備受矚目的弗里茲藝博會（Frieze Los Angeles）將於2月26日至3月1日在聖塔蒙尼卡機場舉行。該展會為全球知名的藝博會品牌Frieze在洛杉磯的年度展覽，參展畫廊來自全球多個城市，展出類型涵蓋繪畫、雕塑、裝置藝術與多媒體創作。歷年展會期間，現場亦常可見好萊塢演員、影視製作人及來自海外的藝人現身觀展，不少民眾曾表示在展場偶遇明星。

Felix Art Fair將於2月25日至3月1日在好萊塢羅斯福酒店（Hollywood Roosevelt Hotel）舉行。展會採用酒店房間作為展位，觀眾可逐間進入客房參觀作品，空間尺度較小，畫廊代表與觀眾之間的距離更近。現場交流頻繁，對話時間更充裕。

曾展出多位華人 與亞裔藝術家作品的新興畫廊Cevera Yoon Gallery今年將首次參加Felix Art Fair。畫廊負責人表示，對於首次參與Felix感到十分期待，認為對於剛成立不久的畫廊而言，能在藝術周期間進入這樣的平台，是一次重要的曝光機會，也有助於與更多藏家與業界人士建立聯繫。

由Saatchi Art發起的The Other Art Fair，將於2月26日至3月1日在庫爾富市（Culver City）舉行。該展會主打獨立藝術家參展，強調觀眾可直接與藝術家交流並購買作品，展出媒材包含繪畫、攝影、版畫與混合媒材創作。

此外，StARTup Art Fair將於2月27日至3月1日在威尼斯海灘（Venice Beach）的酒店場地舉行，同樣採用酒店式展覽模式。新加入藝術周陣容的ENZO Los Angeles展會將於2月26日至28日舉行；另一匯集獨立畫廊與新銳藝術家的展會Post-Fair亦將於2月26日至28日在聖塔蒙尼卡登場。

除了上述大型展會外，加州藝術學院華人畢業生 Jessica 表示，每逢藝術周期間，許多小型畫廊和藝術學院也會同步推出相關展覽。「因為這是洛杉磯藝術人潮最集中的時候，」她說，即使是剛起步的年輕藝術家，作品尚未進入大型展會體系，仍可透過小型畫廊聯展或項目空間參與其中。