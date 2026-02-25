中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員多次勸阻 全家被驅離拉荷亞灣

在聖地牙哥的拉荷亞灣，一個華人家庭因孩童多次向海獅投擲石塊與砂土，經巡邏員多次警告仍未停止，最終被要求離開海灘。（Jim Grant/攝影，Instagram@jimgrantphotos。圖片獲Jim Grant授權使用）

南加聖地牙哥 著名景點拉荷亞灣（La Jolla Cove)於22日發生遊客騷擾海獅事件，一個華人家庭因孩童多次向海獅投擲石塊與砂土，經巡邏員多次警告仍未停止，最終被要求離開海灘。當地攝影師Jim Grant拍下過程並在社媒公開影片，引發關注。

海獅聚集的拉荷亞灣最近擊敗夏威夷和佛羅里達，被 評為「全美最佳海灘」。（聖地牙哥市府臉書）

根據CBS 8電視台報導，目擊者Grant表示，當時一男孩與一女孩不斷朝海獅拋擲碎石、泥土與沙子，巡邏員數度嚴正制止，但孩童並未理會。「他強硬警告了好幾次，要他們停止，但他們就是不停手，」Grant說。

他指出，儘管巡邏員全程態度保持尊重，但明顯流露出無奈與挫折。Grant表示，「你不能來這裡想做什麼就做什麼。這些都是野生動物，相關單位也有責任保障牠們與公眾的安全。」

從影片內容可見，巡邏員先叫住向海獅投擲沙土與碎石的孩童母親，並詢問該名母親來自何處，對方回答「中國」。巡邏員表示不會開立罰單 ，但希望全家人立即離開拉荷亞灣海邊。根據聯邦法規「海洋哺乳動物保護法」（Marine Mammal Protection Act），市府巡邏員雖無執法權，仍可就違反該法開立罰單。

事件影片被轉載至中國社交媒體後，不少網友留言表示「尷尬」，認為少數遊客的不當行為影響整體形象；也有人呼籲在海外旅遊時應遵守當地法規與公共秩序。

報導指出，在拉荷亞灣被要求離場的情況並不常見，但遊客過度接近海獅的問題卻屢見不鮮。根據聯邦法律，民眾不得觸摸、餵食或騷擾海獅。動物保護團體指出，每年都有海獅幼崽因人為干擾而死亡。

海灘多處設有告示牌，規定民眾須與海洋哺乳動物保持至少20英尺距離，巡邏員亦負責現場勸導與維持秩序。然而，即便有相關規範，違規行為仍持續發生。

Grant憂心，隨著旅遊網站Tripadvisor近日將拉荷亞灣評為「全美最佳海灘」，未來遊客恐大幅增加，問題可能進一步惡化。「這裡勢必會更受歡迎，因此可能需要更嚴格的管理措施」他說。

目前相關單位尚未宣布是否將增設額外防範措施，以避免類似事件再次發生。