全球僅1張 洛杉磯男抽中大谷翔平簽名卡 價值百萬美元

大谷翔平。（美聯社）

隨著高端球員卡市場持續升溫，克萊蒙特（Claremont）一名收藏家近日在當地舉行的拆卡活動中，從全新卡包中抽出道奇 隊球星大谷翔平 的親筆簽名限量卡，全球僅此一張。專家評估，該卡市值可能突破百萬美元，一旦釋出拍賣 ，勢將引發收藏圈高度關注，甚至改寫大谷相關球員卡的成交紀錄。

ABC 7電視台報導，這場「拆卡之夜」活動在當地一家體育紀念品店舉行。根據現場影片，這名僅透露名叫史蒂夫（Steve）的收藏者，從一包全新Topps 75周年紀念系列中抽出這張採用「1 of 1」特殊切割設計的稀有卡。卡片現身瞬間，全場驚呼四起，史蒂夫本人更難掩驚訝。

事後受訪時，史蒂夫表示，這張卡已成為他收藏生涯中最珍貴的一件藏品，並強調會好好珍惜。他坦言，21日晚抽中這張卡後，至今仍難以置信，稱從那天晚上到現在，大概只睡了八小時。

史蒂夫表示，目前計畫先自行珍藏，但不排除未來視情況出售。市場人士分析，若此卡釋出拍賣，成交價極有可能躋身史上最昂貴的大谷翔平球員卡之列。

事實上，大谷相關球員卡近年已屢創拍賣高價。去年12月，一張大谷翔平親筆簽名、全球僅此一張的編號卡，透過Fanatics Collect平台以300萬美元（含買家佣金）成交，刷新紀錄，成交金額幾乎為此前最高價的三倍。該卡為2025年Topps Chrome最有價值球員金標誌大聯盟聯名卡，由大聯盟與運動品牌合作推出，設計概念為將前一季獲獎球員在翌年球衣上所配戴的金色大聯盟標誌布料嵌入卡中，製成限量收藏品。這筆300萬美元交易，亦成為該平台史上最高單筆銷售紀錄。

去年3月，另一張附有大谷翔平2024年球季擊出第49、50及51支全壘打，以及完成第50、51次盜壘時所穿球褲大聯盟標誌的親筆簽名「1 of 1」卡，在拍賣會上以106萬7000美元（含買家佣金）成交，當時即創下大谷球員卡拍賣的歷史新高。