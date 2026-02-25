奇諾岡華協 馬來運轉園遊會

奇諾岡華美協會「馬來運轉新春遊園會」21日熱鬧登場。（記者戴啟鉻／攝影）

奇諾岡華美協會（CAACH）「馬來運轉新春遊園會」21日熱鬧登場，活動在奇諾岡市中心步行街舉行，吸引大批居民攜家帶眷前來參與。現場攤位琳瑯滿目，舞龍舞獅與多元文娛表演輪番上陣，讓遊人盡情「玩起來、逛起來、吃起來」，年味濃厚，在歡歌笑語中迎接傳統農曆新年。

當天上午，隨著震天鑼鼓聲響起，現場氣氛迅速升溫，學生的舞龍舞獅翻騰跳躍，為活動揭開序幕。華協創辦人廖偉民表示，本次活動共有70多個攤位參與，包括華興保險 、萬豪公司、99大華超市及多家金融機構設攤宣導服務，另有各式美食與手工藝品攤位，內容豐富多元，是華協歷來舉辦規模較大的遊園會之一。現場並安排電台DJ即時互動、親子遊戲區及新年打卡拍照專區，增添歡樂氣氛。他也透露，希望今年10月舉辦的中秋 園遊會規模更勝以往。同時，他特別感謝華協領導團隊的用心籌劃，並向社區僑胞致以新春祝福。

華協總經理關慧娟表示，遊園會舞台節目同樣精彩紛呈。除了傳統舞龍舞獅外，還有長青會成員帶來的舞蹈表演、街舞、歌曲演唱，以及太極拳展示，充分展現成員多元才藝與活力。奇諾谷學區 高中中文社團學生的舞蹈與服裝秀、小朋友合唱等節目，也贏得台下陣陣掌聲。節目尾聲安排抽獎環節，將現場氣氛推向高潮。

廖偉民進一步指出，舉辦新春遊園會的初衷，在凝聚社區向心力，搭建交流平台，讓僑胞在海外也能感受濃厚的家鄉年味。透過這類節慶活動，不僅傳承中華文化，也促進不同族群之間的理解與友誼，讓社區更加團結和諧。