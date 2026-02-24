華埠金龍大遊行 數千人湧上街頭

我的頻道

記者劉子為／洛杉磯報導
洛杉磯華埠22日迎來第127屆金龍大遊行，數千人湧入街頭，共慶農曆新年。（莊佩源提供）
洛杉磯華埠22日迎來第127屆金龍大遊行，數千人湧入街頭，共慶農曆新年。（莊佩源提供）

洛杉磯華埠21日迎來第127屆金龍大遊行（Golden Dragon Parade），數千人湧入街頭，共慶農曆新年。活動由洛杉磯中華總商會主辦，場面熱鬧非凡。觀賞人群不僅樂於欣賞遊行，部分還走進當地商家與餐廳，感受濃厚年味。

遊行隊伍中，舞龍舞獅團體成為全場焦點，伴隨鑼鼓聲響穿梭街頭，展現精湛技藝與傳統武術功底。遊行主席、洛杉磯中華總商會副會長何美媚（Mamie Hong Weinberg）表示，龍獅表演是中華文化的重要象徵，「它們是我們文化、華人文化所獨有的特色，因此大家都喜歡觀賞。」她指出，表演者同時也是武術家，技藝高超，「他們訓練有素，令人驚嘆。」

今年遊行主題為「社區團結」（Unity in the Community），呈現多元現場表演，並有多位政要及地方商界領袖參與。2026年遊行亦邀請國際團體帶來莎莎舞及墨西哥民俗芭蕾（ballet folklórico）等節目，展現華埠多元文化的面貌。何美媚表示，「雖然我們是在慶祝農曆新年，但同時也在慶祝我們的鄰里。」

全長1英里的遊行在尾聲放1萬響鞭炮，震耳欲聾的聲響將現場氣氛推向高潮。何美媚表示，「這是一個團聚與迎接新年的時刻，閃亮而熱鬧。它帶走過去一年的不順，迎來嶄新的開始。」

不過，在喜慶氛圍之外，現場亦有部分華埠居民進行抗議，手持標語，呼籲在場政府要員正視住房負擔問題，並針對月租上漲提出長期解決方案，盼藉由大型活動吸引更多關注。

抗議者多為華埠Metro公寓（Senior Lofts）及山景園（Hillside Villa Apartments）住戶。兩處均屬針對低收入及長者族群的「可負擔住房」。部分租戶表示，近年經歷多次租金調漲，加上近期通貨膨脹壓力，生活成本持續攀升，已難以負擔不斷上漲的房租，不得不在月租與食物、藥品等基本生活開支之間作出取捨。

遊行現場有部分華埠居民進行抗議，手持標語，呼籲在場政府要員正視住房負擔問題。（C...
遊行現場有部分華埠居民進行抗議，手持標語，呼籲在場政府要員正視住房負擔問題。（CEED提供）

