終身學習、運動冥想 可修復腦神經

記者啟鉻／洛杉磯報導
陳正治（左四）患病康復後，於2025年12月參加加州學區教育會年會時與學區部分與會者合影。（陳正治提供）
陳正治（左四）患病康復後，於2025年12月參加加州學區教育會年會時與學區部分與會者合影。（陳正治提供）

社區知名人士陳正治透過自己罹患腦中風的經歷，開始探索有關腦神經可塑性的知識。他認為，大腦在終身學習、生活經驗、環境改變或受傷後，具有重新組織神經元連結、改變結構與功能的神奇能力。讓大腦具備「自我重塑」的力量，不僅能應對新挑戰、提升記憶力與學習效率，也能在腦傷後恢復部分功能。

陳正治根據自己掌握的資料，指出，大腦不是固定不變的，神經元之間的突觸連結會隨活動的強化或削弱而改變；雖然嬰幼兒時期大腦可塑性最高，但成年人同樣可以透過學習與經驗改變大腦結構，實現持續成長與適應；大腦能根據需求建立新的神經迴路，甚至在某個區域受損時，將功能轉移至其他區域，展現驚人的自我修復能力；學習新技能、豐富多樣的環境、規律運動、充足睡眠，以及冥想與正念思考，都能顯著提升神經可塑性。

他認為，透過刺激腦神經活動維持大腦健康，可以促使慢性病改善與預防失智。而透過重複訓練重組神經通路，恢復運動或語言功能，也可使腦中風或腦傷復健。

陳正治表示，學習新技能，無論是開車、彈鋼琴，或學習外語，反覆練習會讓相關神經元連結更加緊密，動作與思考逐漸自動化，換句話說就是肌肉記憶。而他之所以患中風後，身體恢復很快，也與他平時愛好廣泛，喜歡探求不同領域新知識，還有樂觀自信及心態穩定的人生態度有很大關係。

對於通過相關活動重塑大腦的研究近幾年有很多。例如台灣國立陽明交通大學研究團隊2023於腦功能學術期刊「Human Brain Mapping」上發表的研究成果，證實從腦部神經結構影像發現主修鋼琴與聲樂家的大學生們，大腦中情緒相關區域（如杏仁核）與全腦的連結較多。事實上，音樂訓練已被廣泛研究證明可以誘發感知、運動控制和認知功能的神經可塑性。

陳正治患病康復後，於2025年12月參加加州學區教委會年會。（陳正治提供）
陳正治患病康復後，於2025年12月參加加州學區教委會年會。（陳正治提供）

