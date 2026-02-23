備忘錄曝光 洛消防局被指只為護市長聲譽

洛杉磯市消防局內部備忘錄曝光，顯示其在寶馬山野火事後行動報告公布前擬定策略，意在保護市長貝斯及消防局聲譽。圖為洛杉磯市長貝斯。（取自Karen Bass辦公室）

2025年初「寶馬山野火」(Palisades Fire） 事後行動報告引發的爭議，近期持續延燒。ABC7電視台報導，一份新曝光的內部備忘錄顯示，洛杉磯 市消防局曾提前做好策略性的回應方案，目標包括保護洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）與消防局形象。

公共紀錄顯示，報告內容提及一項「策略回應計畫」，涵蓋風險評估、主動與被動溝通，以及危機應對機制。文件中明確指出，目標在「為即將公開的事後行動報告做好準備，保護市長、市府及消防局免於聲譽受損」。備忘錄並規畫，在報告發布前與消防委員會及部分市議員舉行預備會議，以減少公開場合的尖銳問答，並在市議會公開報告會議前爭取支持。文件同時顯示，消防局與公共關係顧問合作，研擬應對媒體的策略，以降低報告內容可能引發的負面效應。

此前，據洛杉磯時報披露，該事後行動報告內容疑遭淡化，引發外界質疑是否存在政治考量。另有電子郵件顯示，消防局發言人曾提及市長對是否安排時任消防局長接受更多專訪或召開記者會所給予「指導」與「方向」，進一步引發市府是否介入訊息發布的討論。

對於相關質疑，市長辦公室指出，聘請公共關係顧問的是消防局，而非市長辦公室，且顧問撰寫備忘錄屬常見做法。「既然消防局將顧問納入團隊，市長辦公室與該團隊互動屬正常且適當。」聲明並強調，貝斯先前已因前任消防局長拒絕進行事後行動報告及未能預先部署資源而將她免職，外界指市長隨後又淡化一份足以支持其決定的報告，這「並不合理」。截至目前，消防局尚未對相關報導作出回應。