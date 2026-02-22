民眾追粉雪 太浩湖山路塞爆

我的頻道

記者江碩涵／太浩湖報導
粉雪日是指滑雪場之前降下大量新鮮、乾燥且蓬鬆的粉雪，降雪完後適逢非常晴朗的好天氣，這些雪含水量低，觸感如羽毛，滑行時具有飄浮感。（馬兆先提供）
雖然太浩湖（Lake Tahoe）日前才發生雪崩意外，但自從去年冬季至今，只有這場暴風雪的雪量足夠，加上這兩天天氣放晴，北加州多個雪場都出現「粉雪（Powder snow）」，讓喜愛追雪的人搶著上山滑雪。台裔家庭也不例外，適逢周末紛紛上山追雪，有些雪場甚至得排隊三小時才能進場滑雪，整條南太浩湖的山路塞爆了，原本短短半小時內的路程，開了三小時都沒辦法抵達。

21日北加州多家雪場宣布這天是粉雪日（Powder Day）。粉雪日是指滑雪場之前降下大量新鮮、乾燥且蓬鬆的粉雪，降雪完後適逢非常晴朗的好天氣，這些雪含水量低，觸感如羽毛，滑行時具有飄浮感，對於愛滑雪的民眾來說是可遇不可求的最佳滑雪時機。

住在矽谷的工程師馬兆先說，20日晚間他與朋友先從矽谷南灣出發，在沙加緬度附近住一晚後，21日前往南太浩湖雪場滑雪，沒想到上山過後，以往短短半小時的路程，居然花了三個小時才順利上山，且有警察管制，且雪場也早已宣布，正中午就擠滿關閉了，所有在外面排隊的車輛，都只能等下午才能進入。

除了太浩湖多家雪場被擠爆外，東灣好幾個雪場也早已宣布中午就「人潮太滿而關閉」。也有好幾組台裔家庭，21日清晨出發前往東灣靠內陸的雪場，幸好在關閉前就已抵達，並順利滑到雪。

不過日前北太浩湖才發生雪崩意外，讓不少愛滑雪家庭心有餘悸。熱愛滑雪的南灣台裔工程師梁宇基分析，雖然碰上雪崩的滑雪隊是以野外探險為主的，與一般雪場內運動滑雪者不同，但還是建議民眾若不熟悉雪況，千萬不要貿然「亂滑」，最好待在雪場內，且遇到大風雪也最好休息不要衝動行動，保命為主。

加州 矽谷 北加

