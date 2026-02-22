世界日報理財講座圓滿成功 民眾收穫豐

世界日報於21日舉辦「2026理財稅務講座」，現場氣氛熱烈，民眾專注聆聽、做筆記，並踴躍提問，與講者互動熱絡，收穫滿滿。（記者謝雨珊╱攝影）

俗話說「你不理財，財不『理』你」，洛杉磯世界日報於21日舉辦「2026理財稅務講座」，邀請多位理財與稅務專家，深入解析2026年最新稅制變動與實務重點，協助民眾提前布局、穩健規劃。現場氣氛熱烈，民眾專注聆聽、做筆記，並踴躍提問，與講者互動熱絡，收穫滿滿。

講座內容涵蓋個人與小型企業最新稅制變動、省稅策略、資產規劃及退休 後現金流穩定等主題。專家們以淺顯方式解析複雜稅法條文，結合實務案例說明，讓民眾掌握節稅關鍵與理財方向，內容實用、紮實。

張青肯定「川普帳戶」

會計師張青對「川普帳戶」這項具有財富傳承理念的工具給予高度肯定。他指出，若每年為子女投入最高5000美元，即便採取保守報酬率估算，長期累積下來的資產，仍有機會達到百萬甚至千萬規模。「讓下一代在財務上更無後顧之憂。」張青強調，雖然投資收益仍需依法課稅，但透過長期穩健投入與周全規劃，不僅能為孩子建立穩定財務基礎，也是一種具有深遠意義的教育與財富傳承策略。

他在當天也為民眾解析新稅法下家庭與企業的節稅策略。他提醒，若未及早規劃，納稅人可能面臨「看得到抵扣好處但用不到」的情況，原本期待的退稅 金額恐與實際結果恐會落差很大。

唐巍嵐建議「保本為先」

針對退休後的現金流規劃，AIFG信誠國際保險與理財特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie）指出，許多人習慣將大筆資金長期存於銀行，看似安全，實際上卻在通膨影響下逐年縮水。隨著旅遊、生活開銷及醫療費用上升，若缺乏穩定退休現金流規劃，很容易產生「資產耗盡」焦慮。

唐巍嵐表示，退休收入來源主要包括社安金或養老金、投資收益及年金等工具。年金因具備「終身保證給付」特性，近年來愈發受到關注。年金種類多元，民眾可依自身需求與風險承受度，將部分資金配置於年金商品，打造穩定且不易中斷的現金流來源。她建議，隨年齡增長，理財策略應逐步偏向「保本為先、穩健增長」，並搭配長期護理保險，為退休生活提供雙重保障與安心保障。

周美懿：掌握非勞動所得

特許財務規劃師周美懿（Tina Chou）強調，財務與稅務規劃的重點之一在於有效掌握非勞動所得（unearned income），透過合法節稅策略，讓整體稅負合法降低。她憑藉33年業界經驗強調，完整的稅務與退休規畫往往需要時間「搭架構」，建議大家應及早布局，逐步調整，才能發揮長期效果。

此外，國稅局 （IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo強烈建議，民眾應在國稅局官網開設個人或企業線上帳戶，不僅可查詢今年收入與W-2資料，也可檢視過往稅表紀錄、欠稅狀況，並處理退稅與補稅。她提醒，國稅局將逐步淘汰紙質退稅支票，建議透過電子方式將退稅款直接匯入銀行帳戶，更快速、安全。她也呼籲大家盡量善用官網上的各類線上工具及資訊。

加州特許經營稅委員會（FTB）中小企業聯絡官Lucius C. Davis III，則針對企業主最常詢問的三大問題進行解說，並介紹加州不同企業形式的申報規定與要求，幫助企業主掌握報稅要點。