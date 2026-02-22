我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

費爾菲德市邀APAPA歡慶馬年 感謝長期替華裔發聲

APAPA媒體部╱供稿
2月17日，北加州費爾菲德市（Fairfield）邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年慶典，正式宣布2026年2月17日為該市「農曆新年—馬年」。（APAPA提供）
金戈鐵馬踏春來，萬象更新啟新篇。2月17日，北加州費爾菲德市（Fairfield）邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年慶典，正式宣布2026年2月17日為該市「農曆新年—馬年」。

因亞太公共事務聯盟（APAPA）長期以來為美國亞裔社區作出卓越貢獻，費爾菲德市政府特別邀請APAPA作為核心社區代表參與本次活動，充分體現了城市對亞裔社區的重視與尊重。

活動當天，費爾菲德市充滿新春氛圍。費爾菲德市第六選區市議員Manveer Sandhu代表市政府出席，現場頒發由市長Catherine "Cat" Moy 親筆簽批的官方農曆新年公告。APAPA創辦人尹集成（CC. Yin）代表組織接受公告，與市議員及社區來賓共同見證這一重要時刻。

市議員Manveer Sandhu致詞表示，費爾菲德市約18%的人口為亞太裔，亞裔社區在鐵路建設、農業發展、商業經營等多個領域為城市作出了不可替代的貢獻。他指出，農曆新年不僅是亞太裔傳統節日，更是城市多元文化的重要組成部分。市政府邀請APAPA參與並共同慶祝，正是對亞裔社區歷史貢獻與文化價值的正式認可。

尹集成在發言中感謝費爾菲德市政府的邀請與肯定。他表示，APAPA 自2001年成立以來，始終致力於推動亞裔參與公共事務、提昇亞裔話語權、維護亞裔權益，並積極推動紀念橫貫大陸鐵路華工150周年、建設美國亞裔文化中心等重要項目，讓亞裔的歷史貢獻與文化傳承被更多人看見。

他説，馬年象徵着活力、奮進與堅韌，這與 APAPA 一直以來為社區奔走、為亞裔發聲的精神高度契合。未來APAPA繼續在費爾菲德及更多地區推動文化傳承、青年領導力培養、中小企業支持與公共事務參與，助力亞裔社區更好發展。

慶典在熱烈的舞龍舞獅與祝福聲中圓滿結束。此次活動不僅展現了農曆新年的傳統魅力，更彰顯了費爾菲德市包容、多元、尊重各族裔的城市精神，也讓 APAPA為亞裔社區所做的長期貢獻得到官方與社會的廣泛認可。

2月17日北加州費爾菲德市邀請亞太公共事務聯盟（APAPA）一道舉辦農曆馬年新年...
