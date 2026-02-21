我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

記者張庭瑜/洛杉磯報導
南加州中華高校校友會聯盟會長陳泳表示，聯盟匯聚89個校友會，將在師資、活動與社區連結上持續投入，支持中文沉浸教育穩定發展。（記者張庭瑜╱攝影）
南加州中華高校校友會聯盟會長陳泳表示，聯盟匯聚89個校友會，將在師資、活動與社區連結上持續投入，支持中文沉浸教育穩定發展。（記者張庭瑜╱攝影）

由美國華人聯合總會、南加高校聯盟教育基金會與菲爾德小學（Eugene Field Elementary School）聯合主辦的「春節夜市遊園活動」，19日下午4時至7時在巴沙迪那菲爾德小學舉行，吸引學生、家長及社區民眾共同入校歡慶農曆新年。活動以「春節文化體驗」為主題，現場設夜市攤位、舞龍舞獅、歌唱舞蹈及多項互動體驗，學生輪番上台表演，並以中文向觀眾送上「新年快樂」、「恭喜發財」祝福。

活動現場，有學生表示，學習中文讓自己更有自信，也期待未來能親身走訪中國，了解傳統建築與文化景觀。主辦單位表示，將持續深化與菲爾德小學的合作，支持多元文化教育在美國校園扎根發展。

中文教學教練吳老師表示，春節夜市是學校年度重點文化活動，「我們希望孩子不只在課本上學習語言，而是在真實情境中運用中文。」今年活動特別設置多個學生攤位，由孩子擔任攤主，模擬夜市買賣與議價，體驗傳統市集文化。她說，透過節慶邀請社區鄰里走進校園，不僅能看見學生學習成果，也能讓外界了解在美國公立學校慶祝農曆新年的意義。

美國華人聯合總會會長楊逸凡表示，本屆以「走出社團、走進社區」為核心理念，推動「文化延續」與「文化速成」兩條主線。「文化延續」針對華二代、華三代，讓年輕一代對中華文化產生認知與認同。「文化速成」則協助新移民在一至兩年內理解美國主流文化，提升融入社會的自信。

楊逸凡指出，菲爾德小學因山火衝擊，一度流失學生逾200人，目前全校約475人，經費與人力均面臨壓力。社團已協助成員完成進入教室擔任教學助理的認證程序，並聯絡政府機構關注學校處境，盼透過資源整合與社區支持，協助學校穩定發展。

南加高校聯盟教育基金會主席張鳴表示，基金會匯聚南加州各大學校友，長期關注下一代教育與中華文化傳承。基金會已成立中文教育支援委員會，整合具雙語背景的專業人士與志工，協助中小學推動中文教育。

南加州中華高校校友會聯盟會長陳泳表示，聯盟匯聚89個校友會，許多校友高度關注中華文化在美國社區的傳播。基金會負責具體項目落實，聯盟提供組織與後勤支持，「希望未來能在師資、活動與社區連結持續投入，讓這樣的模式穩定成長。」

菲爾德小學隸屬Pasadena Unified School District，為幼稚園至五年級的公立學校，是巴沙迪那地區少數系統推動中文沉浸教育的公立小學。低年級以約九成中文教授美國標準課程，高年級逐步調整為中英文各半。

國樂團於校內禮堂演出傳統樂曲，琵琶、二胡與揚琴等樂器齊奏，為春節夜市活動增添文化...
國樂團於校內禮堂演出傳統樂曲，琵琶、二胡與揚琴等樂器齊奏，為春節夜市活動增添文化韻味。（主辦單位提供）
夜市現場熱鬧非凡，社區民眾共慶新春。（記者張庭瑜╱攝影）
夜市現場熱鬧非凡，社區民眾共慶新春。（記者張庭瑜╱攝影）
主辦單位與社區代表出席活動，表達對菲爾德小學中文沉浸教育的支持。（記者張庭瑜/攝...
主辦單位與社區代表出席活動，表達對菲爾德小學中文沉浸教育的支持。（記者張庭瑜/攝影）
春節夜市戶外登場，家長與學生穿梭攤位。（主辦單位提供）
春節夜市戶外登場，家長與學生穿梭攤位。（主辦單位提供）
家長與學生在夜市攤位前體驗春節手作活動，桌上擺放春聯與紅色剪紙裝飾，洋溢濃厚年節...
家長與學生在夜市攤位前體驗春節手作活動，桌上擺放春聯與紅色剪紙裝飾，洋溢濃厚年節氣氛。（主辦單位提供）
美國華人聯合總會會長楊逸凡出席春節夜市活動，表示將持續推動文化延續與文化速成，深...
美國華人聯合總會會長楊逸凡出席春節夜市活動，表示將持續推動文化延續與文化速成，深化社區連結。（記者張庭瑜╱攝影）
南加高校聯盟教育基金會主席張鳴表示，將整合校友與志工資源，長期支持菲爾德小學中文...
南加高校聯盟教育基金會主席張鳴表示，將整合校友與志工資源，長期支持菲爾德小學中文沉浸教育發展。（記者張庭瑜╱攝影）
學生在教室內進行交流訪談，分享春節活動體驗。（記者張庭瑜╱攝影）
學生在教室內進行交流訪談，分享春節活動體驗。（記者張庭瑜╱攝影）

世報陪您半世紀

南加 春節 加州

上一則

人與事／受邀赴京看春晚 陳燦培震撼「武BOT」

下一則

美國中華美食協會成立 近400人見證

延伸閱讀

陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕

陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕
俄外交官憶首次北京過年 放鞭炮點燃草地 多人衝來滅火

俄外交官憶首次北京過年 放鞭炮點燃草地 多人衝來滅火
市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟
亞城中華文化學校與石頭山公園 攜手賀新年

亞城中華文化學校與石頭山公園 攜手賀新年
安大略KB Home新案 新屋售價76萬起

安大略KB Home新案 新屋售價76萬起
美屋主持有房屋時間創新高 導致房價難走低？

美屋主持有房屋時間創新高 導致房價難走低？

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」