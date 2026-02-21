菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

南加州中華高校校友會聯盟會長陳泳表示，聯盟匯聚89個校友會，將在師資、活動與社區連結上持續投入，支持中文沉浸教育穩定發展。（記者張庭瑜╱攝影）

由美國華人聯合總會、南加 高校聯盟教育基金會與菲爾德小學（Eugene Field Elementary School）聯合主辦的「春節 夜市遊園活動」，19日下午4時至7時在巴沙迪那菲爾德小學舉行，吸引學生、家長及社區民眾共同入校歡慶農曆新年。活動以「春節文化體驗」為主題，現場設夜市攤位、舞龍舞獅、歌唱舞蹈及多項互動體驗，學生輪番上台表演，並以中文向觀眾送上「新年快樂」、「恭喜發財」祝福。

活動現場，有學生表示，學習中文讓自己更有自信，也期待未來能親身走訪中國，了解傳統建築與文化景觀。主辦單位表示，將持續深化與菲爾德小學的合作，支持多元文化教育在美國校園扎根發展。

中文教學教練吳老師表示，春節夜市是學校年度重點文化活動，「我們希望孩子不只在課本上學習語言，而是在真實情境中運用中文。」今年活動特別設置多個學生攤位，由孩子擔任攤主，模擬夜市買賣與議價，體驗傳統市集文化。她說，透過節慶邀請社區鄰里走進校園，不僅能看見學生學習成果，也能讓外界了解在美國公立學校慶祝農曆新年的意義。

美國華人聯合總會會長楊逸凡表示，本屆以「走出社團、走進社區」為核心理念，推動「文化延續」與「文化速成」兩條主線。「文化延續」針對華二代、華三代，讓年輕一代對中華文化產生認知與認同。「文化速成」則協助新移民在一至兩年內理解美國主流文化，提升融入社會的自信。

楊逸凡指出，菲爾德小學因山火衝擊，一度流失學生逾200人，目前全校約475人，經費與人力均面臨壓力。社團已協助成員完成進入教室擔任教學助理的認證程序，並聯絡政府機構關注學校處境，盼透過資源整合與社區支持，協助學校穩定發展。

南加高校聯盟教育基金會主席張鳴表示，基金會匯聚南加州 各大學校友，長期關注下一代教育與中華文化傳承。基金會已成立中文教育支援委員會，整合具雙語背景的專業人士與志工，協助中小學推動中文教育。

南加州中華高校校友會聯盟會長陳泳表示，聯盟匯聚89個校友會，許多校友高度關注中華文化在美國社區的傳播。基金會負責具體項目落實，聯盟提供組織與後勤支持，「希望未來能在師資、活動與社區連結持續投入，讓這樣的模式穩定成長。」