Cedarlane Academy 韓中雙語迎春慶馬年

學區教育服務助理學監林安吉拉出席Cedarlane Academy農曆新年慶祝活動表示，活動不僅是節慶慶祝，更是學生展現多年雙語沉浸學習成果的重要舞台。（記者張庭瑜/攝影）

為迎接2026年農曆新年，哈岡拉朋地聯合學區 （Hacienda La Puente）的Cedarlane Academy 19日舉辦「馬年」慶祝活動，融合韓國與中華文化元素，學生以雙語主持、傳統舞蹈、擊鼓及書法展示等多元形式登台演出，吸引數百家長與社區民眾參與，展現校園深耕雙語教育與多元文化並行的成果與特色。

該校為區內少數同時設韓語及中文雙語沉浸課程的TK至八年級學校。慶祝活動在震撼的擊鼓聲中揭開序幕，隨後由各年級學生輪番上台演出，包括醒獅、舞龍、韓國農樂、四物打擊樂、扇子舞、面具舞、太鼓舞，以及中文兒歌與流行舞蹈等節目，內容豐富多元。學生以韓語與中文擔任主持，部分學生更以目標語言朗讀台詞，展現扎實語言能力與自信風采。

學區教育服務助理學監林安吉拉（Angela Lin）表示，農曆新年慶祝活動不僅是文化節慶，更是學生展現多年雙語學習成果的重要舞台。她指出，學校同時設有中文與韓語雙語沉浸課程，不少學生自幼稚園起即進入銜接小學就讀，至今已持續學習長達九年。透過節慶演出，學生能實際運用所學語言，無論是口說主持或閱讀稿件，都充分體現雙語教育長期累積的成效。