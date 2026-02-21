人與事／受邀赴京看春晚 陳燦培震撼「武BOT」

我的頻道

記者劉子為／洛杉磯報導
陳燦培等待進場。他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，他是年齡最長者。（受訪者提供）
陳燦培等待進場。他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，他是年齡最長者。（受訪者提供）

農曆除夕夜，許多華人目光再度聚焦中國中央電視台「春節聯歡晚會」，該晚會數十年來已成為海內外華人共同的年夜飯記憶。今年現場觀眾席上，出現一位南加華人社區熟悉的面孔——美國飛虎隊研究院院長、收藏家陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀禮。

陳燦培表示，本屆春晚最令他印象深刻的事，是科技元素的融入。「機器人上台打功夫，動作流暢、難度極高，現場看非常震撼。」他特別提到節目「武BOT」，認為這不僅是舞台效果的突破，也展現科技與文藝結合的趨勢。

今年1月初，央視台長慎海雄向中國僑聯提供兩個春晚特別嘉賓名額，其中一席轉贈陳燦培，以感謝他多年來無償向各地博物館捐贈飛虎隊及華僑歷史文物，支持僑界的文史工作與相關的館藏建設。

南加知名僑領陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀看春晚。（受訪者提供）
南加知名僑領陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀看春晚。（受訪者提供）

除夕當天下午，陳燦培與中國華僑歷史博物館副館長雷霆搭乘專車直達央視劇場。根據他的觀察，現場觀眾約400人，多為贊助單位代表、各界模範人士及受邀與會的嘉賓。去年北京大閱兵曾邀請全球3000多名華人華僑出席，他也是其中之一；今年春晚，他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，也是年齡最長者。

春晚於晚間8時開場，入場前須將手機寄存於指定櫃台，觀眾不得攜帶入場。陳燦培說，參與演出的人數甚至多於觀眾，舞台節奏緊湊，氣氛熱烈。

長年活躍於洛杉磯僑界活動的陳燦培，本身也常在社區場合表演魔術。他指出，今年的春晚魔術節目「驚喜定格」，令人印象深刻，表演者鄧男子的近景魔術技巧純熟，現場觀眾難以看出破綻。

近年來，陳燦培先後受邀出席黃帝陵祭祀大典、北京大閱兵，以及本屆春晚。他表示，這些邀請是對其多年捐贈與文史推廣工作的肯定，也讓他有機會在不同場合，見證文化與時代的變遷。

