東北海外聯誼會春晚 機器人表演祝福歌

美國東北海外聯誼會近日在羅蘭岡 舉辦主題「馬到成功，共話新篇」馬年春節 聯歡晚會。東北同鄉歡聚在「老東北大飯店」，慶祝農曆馬年到來，道地的東北年夜飯更溫暖在場的每個人的心。

據美國東北海外聯誼會提供資訊，晚會現場，處處洋溢濃郁「東北年味兒」。聯誼會會長包信忠回顧過去一年聯誼會在促進鄉親互助、聯結家鄉發展方面取得的成果。他表示，農曆馬年象徵拚搏與奔騰，希望廣大在美的東北鄉親繼續發揚「闖關東」精神，在各自領域繼續努力，多創佳績，且不忘家鄉水，常敘故鄉情。

晚會安排以自娛自樂為主節目，並邀請活動贊助者「法拉第未來」機器人表演祝福歌。聯歡會不僅有高科技元素，也展現東北人的智慧和才藝。王曉溪的大草原獨舞、馬濤的男高音、陳瞳的男中音等，精彩節目表達海外東北人對東北黑土地的眷戀之情。

為了讓老鄉們找回「家的味道」，活動準備地道的東北年夜飯，包括鍋包肉、豬肉燉粉條、小雞燉蘑菇、酸菜水餃，一道道家鄉菜不僅讓參與者品嘗東北美味，更溫暖每一個人的心。包信忠表示，美國東北海外聯誼會農曆馬年迎新春活動，不僅是一次情感匯聚，更是一個資源共享、互惠互助的平台。進一步增強聯誼會的凝聚力，展現在異國他鄉的東北人積極進取、努力向上的精神。