橙縣華人商會獎學金 開放申請

橙縣華人商會基金會宣布2026年獎學金申請正式展開，活動主辦方舉辦說明會，鼓勵華裔高中應屆畢業生把握機會踴躍申請。（橙縣華人商會基金會提供）

橙縣 華人商會基金會（OCCACCF）宣布，2026年獎學金申請即日展開。基金會自1995年成立以來，致力扶助華裔 青年追求高等教育，至今已頒發超過300份獎學金，為社區培育眾多優秀人才。

基金會會長林瑪莉表示，年度獎學金計畫是為協助學業表現優異、積極參與社區服務且具經濟需求的學生克服困難、實現升學 理想。多年來，在社區企業、善心人士及義工團隊共同支持下，基金會得以穩健推動四年續領制度，為學子提供長期而穩定的資助。

2026年度預計遴選約10名「OCCACC學者」，每人每年最高可獲5000美元獎助，連續四年，總額最高2萬美元。獎學金適用全美認可之社區學院、大學或其他高等教育機構之學費及教育相關支出，協助學生專注課業與自我成長。評選標準採全面審查方式，不僅重視學術表現，更著重申請者的品格修養、服務精神與領導潛力。

申請資格包括：須為2026年夏季自橙縣、洛杉磯縣或鄰近城市高中應屆畢業生；至少一位家長為華裔；須提出最近兩年報稅等經濟需求證明；累計非加權平均成績至少3.0；並提供標準化考試成績、社區服務、領導經驗及課外活動等相關資料。申請人須透過基金會官網（www.occaccf.org）線上提交完整申請文件，包括個人自述文章、成績單、推薦信及近照等，並於截止日前完成程序。入圍者將接受家庭訪談及評審面試。

2026年申請截止日為3月31日。入圍面試預計於5月16日及17日舉行，得獎名單約於5月20日公布，頒獎典禮暫定於6月19日舉行，所有得主須親自出席。

相關資訊可至官網查詢，或電郵[email protected]，電話949-328-6614洽詢。