不同資產有不同課稅方式…21日世報理財講座 專家教延稅抵稅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
許多民眾對不同資產類別在出售時所產生的稅務影響並不清楚，特許財務規劃師周美懿（Tina Chou）將在2月21日世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」上，針對不同資產類型，詳解一些資本利得稅相關的解套方法。(周美懿提供)

許多民眾對不同資產類別在出售時所產生的稅務影響並不清楚，實際上，不同收入來源與資產型態，適用的課稅方式與稅率皆有所不同。特許財務規畫師周美懿（Tina Chou）將在2月21日世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」上，針對不同資產類型，詳解一些資本利得稅相關的解套方法。

周美懿指出，不同資產類型，如房地產、退休帳戶（如IRA）、公司股權及股票投資等，皆有各自不同的課稅方式。投資人應先釐清自身資產屬於一般所得還是資本利得，再進一步評估稅務規畫。

周美懿指出，整體稅務邏輯可先區分為「一般所得」與「資本利得（Capital Gain）」兩大類。例如W-2薪資所得、出租收入等，通常屬一般所得，依個人所得稅率課稅；而出售股票、房地產或其他投資資產，則可能被歸類為資本利得，其稅率則依持有期間而定。

她說明，若投資資產持有時間未滿一年即出售，屬短期資本利得，通常會依一般所得稅率課稅；若持有超過一年，則屬長期資本利得，稅率通常為0%、15%或20%，並依報稅人收入級距及報稅身分（例如夫妻合併申報或個人申報）而有所不同。

在房地產投資方面，周美懿指出，投資人若出售投資型房產，可能面臨相當可觀的稅務負擔，包括最高20%的聯邦資本利得稅、加州最高13.3%的州稅，以及3.8%的淨投資所得稅（Net Investment Income Tax）。她表示，面對此類高額稅負，仍有合法的稅務規畫可運用，其中常見的方法之一，就是透過「1031交換」（1031 Exchange）機制，達到延遲繳納資本利得稅的效果。

她表示，透過此工具，投資人可將出售房產所得再投資於其他符合條件的不動產，延後繳納資本利得稅。若希望降低管理負擔，也可考慮透過德拉瓦法定信託（Delaware Statutory Trust, DST）等方式，間接持有大型商業地產，同時維持稅務遞延的效果。

她提醒，若要達到完全遞延稅負，投資人再投資的不動產價值及貸款金額，通常需與原出售房產相當或更高，否則可能產生部分應稅收益。

對於不同資產類型出售之後涉及的稅務問題有興趣的民眾，歡迎於當天上午9時抵達洛杉磯世界日報參與「2026理財稅務講座」學習新知。

房地產 報稅 世界日報

華人留學生突遭女遊民攻擊 被追兩個路口

新稅法上路…聯邦與加州不同步 世界日報理財講座教省稅

