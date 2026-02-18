我的頻道

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

世報2╱21稅務講座 國稅局釋疑

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo，將於2月21日（周六）在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」上，教導納稅人善用官網上的各類線上工具。（Susanne Guo提供）
隨著報稅季到來，國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo，將於2月21日（周六）在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」上，指導納稅人善用官網上的各類線上工具，方便查詢稅務資訊、準備報稅資料，並保護個人身分安全。

Susanne Guo指出，納稅人在報稅前，應先了解自身稅務狀況，並可透過官方網站的「Self Help」功能獲取指引。這些線上工具可以協助民眾準備所需文件、了解各種抵扣和免稅項目，確保報稅流程順利。她將在講座上分享如何操作這些工具，及多項大又美法案對個人及小企業的影響。

現在詐騙案件越來越多，她建議，納稅人可申請納稅人身分識別保護號（IP PIN），每年自動生成新號碼，為報稅身分增加一層防護。申請方式及相關步驟，皆可在國稅局官網查詢。

若納稅人想了解更多有關過往報稅紀錄或查詢帳戶等資訊，Susanne Guo指出，民眾可透過國稅局的線上帳戶（Online Account）或企業線上帳戶查詢今年收入與未收到的W-2薪資資料，檢視過往稅表紀錄、欠稅狀況，或直接處理退稅與補稅事宜。具體操作詳情，將於講座中分析。

若是平時報稅相關問題，她也建議可使用國稅局推出的「ITA稅務互動助手（Interactive Tax Assistant）」，該工具會根據使用者輸入的資訊，如收入來源、免稅收入、是否受撫養人等問題，一步步提供判斷，協助納稅人確認特定收入是否應課稅，並解答其他稅務疑問。

大又美法案為今年報稅季帶來諸多變化，涉及個人與企業等，包括小費與加班收入是否免稅、年長者新增6000美元抵扣額、新能源電動車及住宅改善相關抵扣調整，以及州稅與逐項扣除的變化。小企業也應留意折舊規定的影響，確保稅表準確。國稅局建議納稅人理解免稅收入計算方式，以免誤解而影響申報。以上相關問題也將在講座中提及。

對報稅過程中常見的問題，如扣繳金額與稅額不符，Susanne Guo表示，多數情況在申報完成並被接受後即可解決。若報稅表正確，退稅一般最快21天內可入帳。不過她提醒納稅人，目前不建議撥打電話查詢退稅，先透過官網獲取最新資訊即可。

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

