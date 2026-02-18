世報2╱21稅務講座 國稅局釋疑

國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo，將於2月21日（周六）在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」上，教導納稅人善用官網上的各類線上工具。（Susanne Guo提供）

隨著報稅 季到來，國稅局 （IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo，將於2月21日（周六）在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」上，指導納稅人善用官網上的各類線上工具，方便查詢稅務資訊、準備報稅資料，並保護個人身分安全。

Susanne Guo指出，納稅人在報稅前，應先了解自身稅務狀況，並可透過官方網站的「Self Help」功能獲取指引。這些線上工具可以協助民眾準備所需文件、了解各種抵扣和免稅項目，確保報稅流程順利。她將在講座上分享如何操作這些工具，及多項大又美法案對個人及小企業的影響。

現在詐騙案件越來越多，她建議，納稅人可申請納稅人身分識別保護號（IP PIN），每年自動生成新號碼，為報稅身分增加一層防護。申請方式及相關步驟，皆可在國稅局官網查詢。

若納稅人想了解更多有關過往報稅紀錄或查詢帳戶等資訊，Susanne Guo指出，民眾可透過國稅局的線上帳戶（Online Account）或企業線上帳戶查詢今年收入與未收到的W-2薪資資料，檢視過往稅表紀錄、欠稅狀況，或直接處理退稅 與補稅事宜。具體操作詳情，將於講座中分析。

若是平時報稅相關問題，她也建議可使用國稅局推出的「ITA稅務互動助手（Interactive Tax Assistant）」，該工具會根據使用者輸入的資訊，如收入來源、免稅收入、是否受撫養人等問題，一步步提供判斷，協助納稅人確認特定收入是否應課稅，並解答其他稅務疑問。

大又美法案為今年報稅季帶來諸多變化，涉及個人與企業等，包括小費與加班收入是否免稅、年長者新增6000美元抵扣額、新能源電動車及住宅改善相關抵扣調整，以及州稅與逐項扣除的變化。小企業也應留意折舊規定的影響，確保稅表準確。國稅局建議納稅人理解免稅收入計算方式，以免誤解而影響申報。以上相關問題也將在講座中提及。

對報稅過程中常見的問題，如扣繳金額與稅額不符，Susanne Guo表示，多數情況在申報完成並被接受後即可解決。若報稅表正確，退稅一般最快21天內可入帳。不過她提醒納稅人，目前不建議撥打電話查詢退稅，先透過官網獲取最新資訊即可。