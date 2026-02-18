加州高鐵局執行長涉家暴被捕 訊後未遭扣罪名

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
加州高鐵專案近來挫折連連，媒體剛獲悉的消息指出，加州高鐵局執行長喬德里（Ian Choudri ）本月初涉家暴被捕，幸好他被問話後沒有遭扣上罪名。

灣區福克斯電視台報導，據佛爾森（Folsom）市警局，喬德里於2月4日凌晨在其位於佛爾森的家中被捕。警方表示，57歲的喬德里是因涉嫌對配偶或伴侶實施輕罪家庭暴力而被捕。

他的未婚妻、46歲的史塔羅斯蒂克（Lyudmyla Starostyuk），也因涉嫌同樣的罪行被捕。史塔羅斯蒂克還因涉嫌對兒童實施「殘酷或不人道的體罰」而被捕，這也是一項輕罪。根據加州政治內幕（Inside California Politics）查閱的警方調度紀錄顯示，這名兒童似乎是喬德里的女兒。

警方調度員報告稱，2月3日晚上11點49分左右，佛爾森市Borges Court的500號街區，一處住宅發生了一起「242」事件——這是毆打罪的代號。調度員報告稱，一名女孩「稱她父親的未婚妻拉了她的頭髮並推了她」。

喬德里和史塔羅斯蒂克被收押後獲釋。喬德里和史塔羅斯蒂克的律師索耶（Allen Sawyer）告訴加州政治內幕，此案「根本沒什麼大不了的」。索耶說，警方並未發現喬德里或史塔羅斯蒂克身上有任何傷痕，並援引刑法典中一項條款，該條款要求執法部門在家庭暴力案件中確定「主導施暴者」。執法單位表示：「由於證據未能明確證明存在主導施暴者，我們認為證據不足以提起控罪。」

加州 高鐵 家暴

