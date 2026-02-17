南加暴雨來襲 洛杉磯多地積水 山洪警報發布

我的頻道

洛杉磯訊
16日，南加多地發布洪水警告。（示意圖，路透）
16日，南加多地發布洪水警告。（示意圖，路透）

受暴風系統侵襲，南加州16日（周一）出現強降雨，部分地區雨勢一度達到每小時一英寸。首波廣泛降雨於上午中段抵達，並在下午逐漸增強，警報至少持續至16日下午2時，濕冷天氣將持續至17日及18日，預計於周末逐漸放晴。

國家氣象局（National Weather Service）16日對洛杉磯縣中部與南部發布山洪警報，提醒民眾防範突發性淹水、土石流與道路危險情況。

豪雨才剛展開，洛杉磯多地即傳出災情。包括布班克、好萊塢、北好萊塢與Sawtelle等地均出現道路積水，其中Sawtelle一處路口水位迅速上升，至少七輛車因積水拋錨受困，交通一度癱瘓，情況驚險。

洛杉磯消防局於16日上午11時27分接獲報案，趕赴W. Olympic Blvd.與Bundy Drive附近路口展開救援。消防人員協助至少一名受困駕駛脫離車輛，所幸無人受傷。現場民眾表示，短時間內雨勢驟增，排水系統難以負荷，導致路面宛如河道，多輛車在積水中緩慢前行，稍有不慎即可能熄火受困。

當局呼籲駕駛避免前往淹水區域，若無法清楚辨識路面狀況，切勿冒險駛入積水路段，以免發生危險。氣象部門也強調，強降雨可能引發山區與野火燒灼區的泥流與殘骸流，低窪地區居民應特別留意。

事實上，在風暴抵達前，洛杉磯已針對伊頓（Eaton）與寶馬山（Palisades）野火燒灼區發布撤離警告。洛市市長貝斯（Karen Bass）呼籲市民嚴肅看待這波天氣威脅，尤其是居住在燒灼區附近的居民，更應遵循官方指示、提前規畫避難路線並隨時關注最新資訊。她同時鼓勵市民透過NotifyLA.org登記緊急警報，以便第一時間掌握警示通知。

氣象單位預測，降雨將以波段形式出現，期間或有短暫空檔，但整體濕冷天氣將持續至17日，甚至延伸至18日。山區方面則持續發布冬季風暴觀察與警報，15日降雪線約在海拔6000英尺左右。隨著後續系統接連報到，降雪高度可能在19日降至2500英尺，影響包括Grapevine山口在內的山區交通要道。

氣象局警告，顯著降雪與強風恐在高地造成極度危險的駕駛環境；部分沿海與山谷地區亦已發布強風警報，風速可能超過每小時60英里。雖然預計周末天氣將逐漸放晴、氣溫回升，但長期模式顯示後續仍可能有更多風暴系統接近，相關單位呼籲民眾持續留意天氣變化，做好防災準備。

洛杉磯 好萊塢 加州

