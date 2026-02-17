美中工商協會 搭建警民合作橋梁

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美中工商協會長期致力於促進社區安全與公共事務合作，並積極與當地警察單位保持密切聯繫，強化華人社區與執法機構之間的溝通橋樑。（記者謝雨珊／攝影）

美中工商協會長期致力於促進社區安全與公共事務合作，並積極與當地警察單位保持密切聯繫，強化華人社區與執法機構之間的溝通橋樑。在農曆新春之際，洛杉磯警界長官深入社區，持續與社區保持溝通，分享當前潛在安全風險與社區治安狀況。

日前舉行的洛杉磯警界座談會由協會理事杜惠莉籌辦，並邀請洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）及洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）與協會成員進行交流。

杜惠莉指出，現今犯罪型態已逐漸突破地域限制，許多犯罪集團跨區域甚至跨國運作，彼此合作頻繁，顯示犯罪趨勢日益國際化。面對此一變化，執法單位也需透過跨區域合作共同應對。因此安排警界與檢察體系進行工作簡報與座談，不僅讓與會人士掌握社區治安現況，也促進警方與檢方了解亞裔社區需求，進一步強化雙方合作與互信關係。

美中工商協會長期投入社區服務，獲得盧納及霍克曼肯定及感謝。其中，協會曾於2024年擔任特殊奧林匹克運動會募款召集單位，成功推動募款行動並捐贈4萬美元，以實際行動支持公益體育活動。2025年，三名參與爆裂物拆除任務的執法人員不幸殉職，共留下17名子女，協會得知後再度發起募款，協助設立教育基金，並捐助4萬美元表達關懷與慰問，感謝該名人員為社會安全所做出的犧牲與奉獻。

協會也強調，未來將持續扮演社區與執法單位之間的橋樑角色，促進雙方互信與合作，確保社區安全與和諧發展。

洛杉磯 亞裔 華人

