佛爾森 獲選加州最宜居城市

佛爾森評選為加州最適合居住的地方。（取材Folsom市府網頁）

Desert Sun報導，一座因傳奇歌手強尼·凱許（Johnny Cash）經典名曲及歷史悠久監獄而聞名的加州 城市，正式被美國新聞與世界報導（U.S. News and World Report）評選為加州最適合居住的地方。

這座鄰近沙加緬度（Sacramento）、創立於淘金熱時期的城市——佛爾森（Folsom），在全加州排名中高居榜首。在全美250個大城市的綜合評比中，佛爾森位居第119名。值得注意的是，佛爾森在2025年的調查中名列加州第2，今年則成功擠下矽谷重鎮巴洛阿圖（Palo Alto），躍升加州第一。

該排名是根據政府公開數據及消費者洞察進行評估，重點指標包括生活品質與居住意願。調查引用了美國普查局、商務部、聯邦準備理事會、經濟分析局及地方政府的多項數據。

放眼全美，前十名主要被德州 、印第安納州和北卡羅來納州 的城市佔據，而全美冠軍則由喬治亞州的約翰斯溪（Johns Creek）奪得。

佛爾森市能脫穎而出，主因在於其豐富的文化底蘊、自然休閒與強勁的經濟發展：

•傳奇文化連結：1968年，強尼·凱許在佛爾森州立監獄舉行了傳奇演唱會，經典作《佛爾森監獄藍調》（Folsom Prison Blues）讓這座城市名留流行文化史。如今，當地設有「強尼·凱許小徑」（Johnny Cash Trail）紀念這段歷史。

•戶外活動天堂：該市以戶外育樂聞名，擁有32英里長的美國河單車徑（American River Bike Trail）以及佛爾森湖州立休閒區，提供泛舟、釣魚及健行等活動。

•淘金熱古鎮魅力：歷史悠久的薩特街（Sutter Street）保留了1850年代的建築，結合了復古購物、餐飲與歷史博物館，展現濃厚的歷史韻味。

•強大的經濟實力：佛爾森是重要的就業中心，失業率低於全美平均（4.5%）。科技巨頭英特爾（Intel） 是當地最大的僱主，此外還包括PowerSchool、美光科技（Micron）及各級公共與醫療體系。