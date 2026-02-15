天普市Live Oak公園獲加州卓越規畫獎

天普市Live Oak Park太空主題的遊戲場，吸引諸多華人帶孩子前來打卡。（本報資料照╱讀者張女士提供）

天普 市政府宣布，Live Oak公園的遊戲場整建計畫，榮獲加州 公園與康樂協會（California Park & Recreation Society，簡稱CPRS）頒發「公園規畫卓越獎」，肯定該案在規畫設計、社區參與及長期公共價值上的整體成果。世界日報此前有報導，該公園深受諸多華裔居民的青睞。

市府指出，Live Oak公園的遊戲場整建工程於2024年8月動工，2025年6月21日正式對外開放。此次更新以「太空 主題」為核心概念，打造火箭造型主體與太空站等元素，結合行星旋轉設施、攀爬架、滑梯、鞦韆與彗星主題區等多元設施，同時增設遮陽棚、座椅與戶外健身器材，營造兼具趣味性與功能性的親子空間。

負責設計的SWA Group指出，曾進行社區意見調查，蒐集逾數百居民回饋，將家長與孩童對遊具型態、安全性及活動多樣性的需求納入整體構想，強調互動體驗與感官刺激設計，並兼顧不同年齡層使用者的可及性與包容性。

市府表示，Live Oak公園的遊戲場整建與Temple City公園遊戲場改善案同步推動，兩項工程整體預估施工經費約390萬美元，後者也已完工並對外開放。根據本報此前報導，Live Oak公園的遊戲場開幕時，來自艾爾蒙地市（El Monte）的張女士就開車20分鐘帶孩子來玩，她說，當天簡直是人山人海，估計有數百人到場參與。