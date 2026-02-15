天普市Live Oak公園獲加州卓越規畫獎

我的頻道

洛杉磯訊
天普市Live Oak Park太空主題的遊戲場，吸引諸多華人帶孩子前來打卡。（本報資料照╱讀者張女士提供）
天普市Live Oak Park太空主題的遊戲場，吸引諸多華人帶孩子前來打卡。（本報資料照╱讀者張女士提供）

天普市政府宣布，Live Oak公園的遊戲場整建計畫，榮獲加州公園與康樂協會（California Park & Recreation Society，簡稱CPRS）頒發「公園規畫卓越獎」，肯定該案在規畫設計、社區參與及長期公共價值上的整體成果。世界日報此前有報導，該公園深受諸多華裔居民的青睞。

市府指出，Live Oak公園的遊戲場整建工程於2024年8月動工，2025年6月21日正式對外開放。此次更新以「太空主題」為核心概念，打造火箭造型主體與太空站等元素，結合行星旋轉設施、攀爬架、滑梯、鞦韆與彗星主題區等多元設施，同時增設遮陽棚、座椅與戶外健身器材，營造兼具趣味性與功能性的親子空間。

負責設計的SWA Group指出，曾進行社區意見調查，蒐集逾數百居民回饋，將家長與孩童對遊具型態、安全性及活動多樣性的需求納入整體構想，強調互動體驗與感官刺激設計，並兼顧不同年齡層使用者的可及性與包容性。

市府表示，Live Oak公園的遊戲場整建與Temple City公園遊戲場改善案同步推動，兩項工程整體預估施工經費約390萬美元，後者也已完工並對外開放。根據本報此前報導，Live Oak公園的遊戲場開幕時，來自艾爾蒙地市（El Monte）的張女士就開車20分鐘帶孩子來玩，她說，當天簡直是人山人海，估計有數百人到場參與。

加州公園與康樂協會是全州公園與休閒專業組織，其年度獎項涵蓋規畫設計、社區參與及公共服務等多項領域。「公園規畫卓越獎」表揚具創新理念、兼顧社區需求與長期功能性的優質公園計畫。天普市府指出，Live Oak公園的遊戲場能脫穎而出，顯示天普市在公共空間品質與社區營造上的持續努力獲得了專業肯定。天普市府強調，新遊戲場自啟用以來，已成為家庭休閒與社區活動的重要據點。

天普市Live Oak Park太空主題遊戲場整建案，歷經社區參與與專業設計規畫...
天普市Live Oak Park太空主題遊戲場整建案，歷經社區參與與專業設計規畫，於2025年6月啟用後榮獲加州公園與康樂協會公園規畫卓越獎，肯定其兼具創新理念與公共價值。（天普市府提供）

